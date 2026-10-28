Bài hát ra mắt lúc nửa đêm khiến 90 nghìn người ở Việt Nam nức nở, giúp 3 ca sĩ mang về 750 tỷ đồng cho Hà Nội

Bài hát khiến người ta bùng nổ cảm xúc ngay từ những nốt đầu tiên.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, concert BIGBANG diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10 tại SVĐ Mỹ Đình đã thu hút khoảng 90.000 khán giả. Trong dịp này, Hà Nội đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, trong đó khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt. Tổng thu từ khách du lịch được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

BIGBANG trong 2 đêm diễn mới nhất ở SVĐ Mỹ Đình

Sau gần 3 tiếng đồng hồ với hơn 25 ca khúc gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ khán giả, BIGBANG khép lại hai đêm diễn bằng Still Life - ca khúc từng khiến người hâm mộ không khỏi nhói lòng khi phát hành vào năm 2022. Giữa sân vận động hàng chục nghìn người, giai điệu da diết của bản nhạc một lần nữa vang lên, kéo theo những tiếng hát hòa giọng, những giọt nước mắt và cảm xúc khó diễn tả thành lời.

BIGBANG vẫn giữ nguyên phần rap của T.O.P, thành viên đã rời nhóm. Ba thành viên G-Dragon, Taeyang và Daesung đứng trên sân khấu, tiếp nối ca khúc cùng giọng rap của người đồng đội cũ. Khi pháo hoa bừng sáng và cả ba cúi lạy khán giả trước lúc rời sân khấu, Still Life không đơn thuần là một màn kết show. Đó còn là khoảnh khắc người hâm mộ nhìn lại hành trình hơn hai thập kỷ của BIGBANG, từ những ngày tháng đủ đầy năm thành viên đến hiện tại, khi mỗi người đã có những ngã rẽ riêng.

Sân khấu Still Life khép lại 2 đêm concert của BIGBANG

Still Life là ca khúc duy nhất BIGBANG phát hành với đội hình bốn thành viên. Ngày 5/4/2022, sau bốn năm vắng bóng, BIGBANG trở lại bằng một sản phẩm được công bố vào đúng nửa đêm. Không có showcase, không có sân khấu quảng bá trên các chương trình âm nhạc hay chiến dịch truyền thông rầm rộ, ca khúc xuất hiện như một lời chào lặng lẽ của nhóm sau quãng thời gian dài im ắng.

BIGBANG - MV Still Life

Sự trở lại ấy nhanh chóng tạo nên cơn địa chấn trên thị trường nhạc số Hàn Quốc. Still Life thu hút khoảng 900.000 người nghe độc nhất trên MelOn trong 24 giờ đầu tiên, đồng thời đạt Perfect All-Kill (PAK) - thành tích đứng đầu đồng thời các bảng xếp hạng nhạc số chủ chốt. Với 82 giờ giữ PAK, ca khúc ghi dấu một trong những màn tái xuất đáng chú ý năm 2022, và ghi dấu trong lịch sử Kpop. Still Life cho thấy sức hút của nhóm không phụ thuộc hoàn toàn vào tần suất xuất hiện hay những hoạt động quảng bá liên tục. Một ca khúc phát hành vào thời điểm ít ai ngờ tới vẫn đủ sức đưa BIGBANG trở lại vị trí dẫn đầu các bảng xếp hạng.

Bài hát ra mắt lúc nửa đêm của BIGBANG từng làm nên lịch sử Kpop về số giờ PAK

Trên MelOn, Still Life giữ vị trí số 1 Daily Chart trong thời gian dài, đồng thời đạt thứ hạng cao trên các nền tảng nhạc số khác như Genie, Bugs, Flo và VIBE. Ca khúc cũng ghi nhận thành tích quốc tế ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 9 trên Billboard Global 200, vị trí thứ 3 trên Billboard Global Excl. US và đứng đầu bảng xếp hạng iTunes tại hơn 36 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Trung Quốc, sản phẩm bán được một triệu bản kỹ thuật số trên QQ Music chỉ trong 30 phút đầu tiên. MV hiện đạt hơn 121 triệu lượt xem trên YouTube.

Với cộng đồng V.I.P, ca khúc còn là một thước phim thanh xuân được gói gọn trong chưa đầy bốn phút âm nhạc, nơi những ký ức về BIGBANG được đặt cạnh sự trưởng thành, những biến cố và cả những điều không thể quay trở lại. Tên tiếng Hàn của Still Life là Xuân Hạ Thu Đông. Trong MV, bốn thành viên xuất hiện ở những không gian riêng biệt, gắn với hình tượng bốn mùa: Taeyang đại diện cho mùa Xuân, G-Dragon là mùa Hạ, Daesung là mùa Thu và T.O.P tượng trưng cho mùa Đông. Cách xây dựng hình ảnh này gợi lên hành trình trưởng thành của mỗi người, từ những năm tháng cùng nhau đi qua đỉnh cao sự nghiệp đến thời điểm các thành viên bắt đầu bước trên những con đường khác nhau.

Still Life là MV duy nhất BIGBANG không xuất hiện cùng nhau trong bất kì khung hình nào

Suốt MV, bốn người không xuất hiện chung trong một khung hình. Mỗi thành viên tồn tại trong thế giới riêng, như thể thời gian đã đưa họ đến những điểm dừng khác nhau. Đến cuối video, hình ảnh những chiếc ghế trống cùng biểu tượng năm vạch xuất hiện, nhắc người xem về đội hình năm thành viên từng làm nên tên tuổi BIGBANG.

Ca khúc không trực tiếp kể về sự chia ly. Thay vào đó, lời bài hát hướng đến sự trưởng thành sau những biến động, việc chấp nhận những điều đã qua và tiếp tục bước về phía trước. Chính tinh thần ấy khiến Still Life vượt ra ngoài ý nghĩa của một sản phẩm âm nhạc đánh dấu màn tái xuất. Bài hát vừa lưu giữ những gì BIGBANG từng có, vừa thừa nhận rằng mọi thứ đều thay đổi theo thời gian.

Still Life lần đầu được BIGBANG biểu diễn với đội hình 3 thành viên tại Coachella

Với người hâm mộ đã theo dõi nhóm suốt nhiều năm, những hình ảnh và giai điệu ấy mang theo nhiều cảm xúc. Đó là nỗi nhớ về một BIGBANG đủ năm thành viên, là sự tiếc nuối trước những ngã rẽ không thể đảo ngược, nhưng cũng là sự trân trọng dành cho những ký ức vẫn còn nguyên vẹn dù thời gian đã trôi qua.

Tại SVĐ Mỹ Đình trong hai đêm 24 và 25/10, 90.000 khán giả có mặt đã cùng BIGBANG đi qua những bản hit gắn với thanh xuân, rồi để cảm xúc lắng lại trong Still Life

Bốn năm sau ngày phát hành, Still Life một lần nữa trở thành tâm điểm khi BIGBANG xuất hiện tại Coachella 2026 rồi mang theo cả tour diễn kỷ niệm 20 năm. Tại SVĐ Mỹ Đình trong hai đêm 24 và 25/10, 90.000 khán giả có mặt đã cùng BIGBANG đi qua những bản hit gắn với thanh xuân, rồi để cảm xúc lắng lại trong Still Life. Phần rap của T.O.P vang lên, pháo hoa thắp sáng bầu trời và ba thành viên cúi lạy khán giả trước khi rời sân khấu. Những giọt nước mắt lúc này không chỉ dành cho một bài hát, mà còn cho cả hành trình dài mà nhóm và người hâm mộ đã cùng nhau đi qua.