Bài hát 46 triệu view giúp Phương Mỹ Chi nên duyên với diễn viên nổi tiếng, tổ chức đám cưới TP.HCM - Hà Nội hơn 10 nghìn người

Đây chính là bài hát thành công nhất 2026 của Phương Mỹ Chi.

Từ một câu chuyện tình yêu trong MV, Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định trở thành cặp đôi được khán giả nhiệt tình “đẩy thuyền”. Không chỉ tạo nên bản hit hàng chục triệu lượt xem, cả hai còn hai lần tái hiện đám cưới trên sân khấu concert riêng của nữ ca sĩ tại TP.HCM và Hà Nội.

Phương Mỹ Chi - Thiên Đường Với Người Thương

Ngày 12/8/2026, Phương Mỹ Chi chính thức phát hành MV Thiên Đường Với Người Thương, sản phẩm kết hợp cùng DTAP. Khác với những dự án trước thường khai thác chất liệu văn hóa, văn học và nghệ thuật truyền thống, lần này nữ ca sĩ lựa chọn kể một câu chuyện tình yêu đôi lứa, lấy bối cảnh văn hóa Khmer Nam Bộ làm không gian xuyên suốt.

MV đẹp lung linh với khung cảnh đám cưới Khmer Nam Bộ:

Trong MV, Phương Mỹ Chi vào vai Chi, còn diễn viên Bảo Định đảm nhận nhân vật Định. Cả hai là đôi bạn thanh mai trúc mã, cùng lớn lên, trải qua những năm tháng tuổi thơ và dần nảy sinh tình cảm. Từ những buổi tập múa, rong chơi trên cánh đồng thốt nốt đến khi trưởng thành và nên duyên, chuyện tình của Chi và Định được kể bằng những khoảnh khắc đời thường, nhẹ nhàng. Đặc biệt, phân cảnh đám cưới mang màu sắc văn hóa Khmer trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất của MV.

Sự kết hợp giữa Phương Mỹ Chi và Bảo Định tạo nên phản ứng hóa học tự nhiên. Những tương tác tình cảm, ánh mắt và cử chỉ của hai nhân vật khiến khán giả thích thú, liên tục bàn luận và nhiệt tình “đẩy thuyền”. Câu chuyện tình yêu trên màn ảnh cũng nhanh chóng trở thành một trong những yếu tố giúp MV được chú ý rộng rãi.

MV Thiên Đường Với Người Thương thu về 46 triệu views tính đến ngày 16/11

Hiệu ứng của Thiên Đường Với Người Thương thể hiện rõ qua những con số trên nền tảng số. Chỉ sau 2 ngày phát hành, MV đã vươn lên vị trí Top 1 Trending YouTube Charts và duy trì ngôi đầu trong 21 ngày liên tiếp. Đến ngày 16/11, sản phẩm cán mốc 46 triệu lượt xem, là một trong những MV có lượt xem cao nhất Vpop 2026. Thiên Đường Với Người Thương trở thành xu hướng mạng xã hội, được dân mạng yêu thích và sử dụng âm thanh rộng rãi. Từ đây, nhiều phiên bản remix của ca khúc cũng viral. Phương Mỹ Chi còn khởi xướng trend du lịch miền Tây, check-in các địa điểm theo phong cách Khmer Nam Bộ từng xuất hiện trong MV.

Phương Mỹ Chi tạo trend check-in theo phong cách cô dâu Khmer Nam Bộ

Không dừng lại ở hiệu ứng trên mạng xã hội, câu chuyện Chi - Định còn được Phương Mỹ Chi đưa ra khỏi MV, trở thành một phần đặc biệt trong những sân khấu cá nhân của cô. Ngày 3/10, tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca ở sân Tao Đàn, TP.HCM, nữ ca sĩ lần đầu tái hiện đám cưới với Bảo Định trước hàng nghìn khán giả. Đây là đêm nhạc cá nhân bán vé đầu tiên của Phương Mỹ Chi. Bất chấp thời tiết mưa lớn, chương trình thu hút hơn 5.000 khán giả.

Phương Mỹ Chi mang đám cưới của Chi và Định đến concert TP.HCM

Ở tiết mục Thiên Đường Với Người Thương, Bảo Định xuất hiện bên cạnh Phương Mỹ Chi, cùng cô tái hiện những nghi thức đám cưới Khmer từng xuất hiện trong MV, trong đó có chi tiết buộc chỉ đỏ. Trước khi bước vào phần trình diễn, chương trình còn giới thiệu một đoạn phim chưa từng công bố về hai nhân vật Chi và Định. Sau tiết mục, Bảo Định chia sẻ việc đồng hành cùng Phương Mỹ Chi mang đến cho anh nhiều trải nghiệm lần đầu, từ đứng trên một sân khấu lớn trước đông đảo khán giả đến cơ hội mời gia đình đến xem mình biểu diễn.

Lễ cưới Khmer Nam Bộ được tái hiện

Đến ngày 7/11, màn tái hợp của cặp đôi tiếp tục diễn ra tại nhạc hội Dân Chơi Dân Ca 2 ở Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đêm diễn thu hút 5.000 khán giả. Lần này, không khí đám cưới được tái hiện theo cách gần gũi và náo nhiệt hơn khi Phương Mỹ Chi cùng Bảo Định ngồi trên chiếc xích lô hoa, di chuyển quanh khán phòng để “mời cưới” khán giả. Cả hai tiếp tục nắm tay, tương tác tình tứ trên sân khấu, viết tiếp chuyện tình Chi - Định trong MV.

Nhiều fan đùa rằng, nhờ Thiên Đường Với Người Thương mà Phương Mỹ Chi tìm được “chồng nổi tiếng”. Hai lần đám cưới tại TP.HCM và Hà Nội nối dài sức sống của câu chuyện tình yêu, đưa Thiên Đường Với Người Thương thành hiện tượng quốc dân. Phương Mỹ Chi - Bảo Định cũng được người hâm mộ đẩy thuyền nhiệt tình, ủng hộ 2 nghệ sĩ “MV giả tình thật”.

Phương Mỹ Chi và Bảo Định được khán giả nhiệt tình "đẩy thuyền"

Bên cạnh câu chuyện Chi - Định, hai đêm nhạc Dân Chơi Dân Ca còn đánh dấu bước tiến đáng chú ý trong hành trình xây dựng sân khấu cá nhân của Phương Mỹ Chi. Thay vì tổ chức một concert thông thường với các tiết mục nối tiếp nhau, nữ ca sĩ và ê-kíp lựa chọn phát triển chương trình thành một cuộc phiêu lưu văn hóa ba miền.

Trong hơn 180 phút, khán giả được dẫn dắt trên một “con thuyền văn hóa”, lần lượt khám phá những sắc màu Bắc - Trung - Nam. Âm nhạc dân gian được kết hợp với pop, rap và nhiều ngôn ngữ trình diễn đương đại. Các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối cạn, cải lương, tuồng cổ, Hò Bả Trạo cũng được đưa lên sân khấu, tạo nên một không gian biểu diễn đa dạng.

2 đêm nhạc hội được Phương Mỹ Chi xây dựng như một "con thuyền văn hóa"

Đến Hà Nội, hành trình ấy tiếp tục được mở rộng với sự tham gia của các nghệ nhân đến từ bốn phường Xoan gốc, đưa hát Xoan vào một sân khấu nhạc hội hiện đại. NSND Tự Long đảm nhận vai trò người dẫn chuyện, kết nối các chặng văn hóa và dẫn dắt khán giả khám phá những giá trị di sản. Bên cạnh đó, Phương Mỹ Chi còn có những màn kết hợp đáng chú ý với RHYDER, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Trinh Trinh,... Ở sân khấu Hà Nội, Phương Mỹ Chi cũng mang đến ca khúc mới - Gạo Của Ta. Ca khúc được vang lên như một lời tri ân dành cho hạt gạo quê hương, sân khấu nở rộ như cánh đồng lúa trù phú.

Sân khấu Gạo Của Ta được Phương Mỹ Chi mang đến Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca ngày 2 ở Hà Nội

Qua hai đêm nhạc tại TP.HCM và Hà Nội, Phương Mỹ Chi không chỉ đưa những ca khúc trong album Dân Chơi Dân Ca đến gần hơn với công chúng mà còn từng bước định hình một hướng đi riêng: biến âm nhạc thành phương tiện kể chuyện văn hóa, đưa những chất liệu truyền thống đến với khán giả trẻ bằng ngôn ngữ trình diễn mới.