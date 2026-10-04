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Bài đăng xôn xao của Tôn Bằng về Hằng Du Mục

Trần Hà
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Nhiều người cho rằng đây chỉ là kết luận 1 chiều từ phía Tôn Bằng, không nên tiếp tục đem chuyện cũ ra công kích khi bản thân đang có cuộc sống mới.

Mới đây, trên trang cá nhân, Tôn Bằng có bài đăng nhắc đến Hằng Du Mục, gây chú ý khi tố vợ cũ từng có mối quan hệ tình cảm với một người đàn ông khác khi cả hai chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. 

Ảnh chụp màn hình bài đăng do Tôn Bằng đăng tải trên Facebook. Nguồn: FBNV.

Song, đây mới là thông tin 1 chiều từ phía Tôn Bằng. Dù vậy, bài đăng vẫn nhanh chóng nhận được sự quan tâm, bàn luận của cư dân mạng.

Đây cũng không phải lần đầu tiên Tôn Bằng lên tiếng về các mối quan hệ xung quanh vợ cũ. Trước đó, anh từng nhắc đến Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs, thậm chí đưa ra những nghi vấn, cáo buộc liên quan đến mối quan hệ giữa hai người, nhưng không có căn cứ.

Lần này, anh lại chia sẻ hình ảnh và thông tin liên quan đến một người đàn ông khác, với suy đoán chưa xác thực đến đời tư của vợ cũ. Nhiều netizen khuyên Tôn Bằng nên dừng lại vì hiện tại, anh đã có vợ mới và có cuộc sống khác. Việc tiếp tục tố cáo vợ cũ lên MXH chỉ khiến dư luận bàn tán, tạo ra ồn ào không đáng có.

Tôn Bằng và Hằng Du Mục từng có cuộc hôn nhân sóng gió.

Cả hai hoàn tất thủ tục ly hôn vào ngày 20/8/2024, sau thời gian hôn nhân nhiều tranh cãi. Hằng Du Mục được quyền trực tiếp chăm sóc 2 con chung. Sau khi đường ai nấy đi, hai bên nhiều lần có những chia sẻ liên quan đến chuyện con cái và các vấn đề phát sinh trong thời gian chung sống.

Cả hai từng là vợ chồng, sau đó ly hôn vào năm 2024 sau nhiều ồn ào. Ảnh: MXH.

Đến tháng 4/2025, sau khi Hằng Du Mục bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội “Lừa dối khách hàng” liên quan đến vụ kẹo rau củ Kera, Tôn Bằng từng livestream bày tỏ mong muốn được chăm sóc hai con chung. Cùng thời điểm, anh cho biết đã sang Việt Nam và đến cơ quan chức năng làm việc. Nội dung cụ thể của buổi làm việc không được công bố rộng rãi.

Trong khi đó, cuộc sống hiện tại của Tôn Bằng vẫn nhận được sự quan tâm. Trên TikTok, tài khoản của anh hiện có khoảng 114N người theo dõi. Tôn Bằng vẫn duy trì hoạt động trên mạng xã hội, thỉnh thoảng livestream, bán hàng và chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên vợ con.

Đầu năm 2026, Tôn Bằng kết hôn với Nguyễn Thị Thảo (còn gọi là Thanh Thảo, sinh năm 2007). 

Tôn Bằng chăm sóc vợ mới sau khi cô sinh con. Ảnh cắt từ clip TikTok NV.

Sau khi về chung nhà, cả hai thường xuyên đăng tải các video về cuộc sống hôn nhân, từ những sinh hoạt hàng ngày đến quá trình chăm sóc con nhỏ. Thanh Thảo đã sinh con, và gia đình hiện tiếp tục xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội của nam TikToker.

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hằng du mục

Tôn Bằng

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