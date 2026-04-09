Bài đăng tuyển gia sư của một phụ huynh với những chi tiết khiến ai đọc cũng phì cười: Đây là tuyển ô sin!

Mới đây, trên mạng xã hội Threads, một bài đăng tìm gia sư cho hai bé (lớp 1 và lớp 5) trong 3 tháng hè đang trở thành tâm điểm chỉ trích. Điều đáng nói, danh xưng "gia sư" dường như chỉ là cái mác cho một khối lượng công việc khổng lồ mà bất cứ người giúp việc chuyên nghiệp nào cũng phải e dè.

Một mình "cân" 5 vị trí: Từ giáo viên đến huấn luyện viên thể thao

Theo nội dung bài đăng, yêu cầu dành cho ứng viên không chỉ dừng lại ở việc dạy học. Trong khung giờ từ 8h sáng đến 5h chiều, người được tuyển dụng sẽ phải thực hiện chuỗi công việc "không kẽ hở":

- Về học tập: Ôn tập kiến thức cũ và dạy chương trình mới cho hai khối lớp khác biệt hoàn toàn (lớp 1 và lớp 5). Điều này đồng nghĩa với việc gia sư phải soạn hai bộ giáo án riêng biệt mỗi ngày.

- Về bảo mẫu: Phụ trách nấu ăn trưa, chăm sóc bữa ăn, giấc ngủ cho hai trẻ.

- Về kỹ năng sống: Dạy trẻ nấu ăn cơ bản và dọn dẹp vệ sinh phòng riêng.

- Về thể chất: Trực tiếp hướng dẫn và chơi cùng trẻ các môn thể thao vận động mạnh như bóng rổ, đạp xe, trượt patin dưới cái nắng gay gắt của mùa hè (tháng 6, 7, 8).

Chưa dừng lại ở đó, phụ huynh còn yêu cầu ứng viên phải có tinh thần "thép", nghiêm túc và có chương trình học cụ thể.

Bài đăng tuyển gia sư khiến cả MXH choáng váng

Bài toán kinh tế "đắng lòng": 50.000 đồng cho một giờ "vắt kiệt sức"

Ngay sau khi bài đăng xuất hiện, cư dân mạng đã nhanh chóng làm một phép tính đơn giản. Với mức lương 10 triệu đồng/tháng cho thời gian làm việc 9 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần (khoảng 200 giờ/tháng), mức thu nhập tính ra chỉ rơi vào khoảng 50.000 VNĐ/giờ.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là mức giá "không tưởng" cho một công việc đòi hỏi sự tổng hòa của kiến thức sư phạm, kỹ năng điều dưỡng và sức khỏe của một vận động viên. Tài khoản H.A bình luận: "Gia sư dạy kèm hiện nay đã có giá 150.000 - 300.000 VNĐ/giờ. Ở đây, phụ huynh muốn con mình được học, được ăn ngon, được tập thể thao chuyên nghiệp nhưng lại trả cái giá thấp hơn cả lương của một người giúp việc theo giờ".

Khi giáo dục bị đánh đồng với "tạp vụ"

Câu chuyện không chỉ dừng lại ở mức lương, mà còn nằm ở sự tôn trọng đối với tri thức và giá trị nghề nghiệp. Việc gắn mác "gia sư" nhưng lại yêu cầu người dạy phải kiêm nhiệm nấu ăn, rửa bát và dọn vệ sinh phòng là biểu hiện của việc xem nhẹ vai trò của người thầy.

Như chúng ta đã biết, một môi trường gia đình coi trọng sự học phải bắt đầu từ việc tôn trọng người truyền đạt tri thức. Nếu phụ huynh nhìn nhận gia sư như một "osin cao cấp" để tận dụng triệt để sức lao động với giá rẻ, liệu đứa trẻ có thể học được bài học về sự tôn trọng và giá trị của lao động trí óc?

Mùa hè nên là thời gian để trẻ được nghỉ ngơi và phát triển kỹ năng một cách khoa học. Tuy nhiên, việc "vắt kiệt" một người hướng dẫn trong 9 tiếng đồng hồ mỗi ngày có lẽ sẽ mang lại áp lực nhiều hơn là hiệu quả giáo dục cho con trẻ.

Có lẽ, thay vì tìm kiếm một "siêu nhân" giá rẻ, các bậc phụ huynh nên hiểu rõ giá trị của từng vị trí công việc. Muốn con "quý khí", trước hết cha mẹ cần có cái nhìn đúng đắn và công tâm về giá trị sức lao động của người đồng hành cùng con mình.