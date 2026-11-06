Bài đăng gây bão với 112.000 bình luận của Trấn Thành sau 10 năm bất ngờ được nhắc lại: Bị "sấy" ngợp trời vẫn cố bảo vệ người mình yêu!

Từng hứng chịu vô số lời bàn tán khi công khai yêu Hari Won, Trấn Thành đã có một bài đăng gây chú ý đặc biệt vào năm 2016.

Mới đây, một bài đăng cũ của Trấn Thành từ năm 2016 bất ngờ được chia sẻ lại trên mạng xã hội, khiến nhiều người nhớ về giai đoạn đầy sóng gió khi nam MC mới công khai chuyện tình cảm với Hari Won. Đáng chú ý, hình ảnh được lan truyền cho thấy bài viết từng nhận tới 112.000 bình luận, một con số khiến người xem không khỏi bất ngờ khi nhìn lại sức nóng của chuyện tình này cách đây 10 năm.

Thời điểm ấy, Trấn Thành và Hari Won là hai cái tên liên tục xuất hiện trên mặt báo sau khi những hình ảnh thân mật của cặp đôi bị phát tán. Nữ ca sĩ vừa công khai chia tay rapper Tiến Đạt sau 9 năm gắn bó, vì vậy thông tin cô bắt đầu mối quan hệ mới nhanh chóng kéo theo nhiều ý kiến trái chiều. Giữa những nghi vấn và lời chỉ trích, Trấn Thành quyết định lên tiếng trên trang cá nhân vào tối 3/2/2016, chính thức xác nhận tình cảm và bảo vệ người phụ nữ anh yêu.

Bài đăng năm 2016 của Trấn Thành khiến dư luận dậy sóng

Trong bài viết được chia sẻ cách đây hơn một thập kỷ, Trấn Thành không né tránh những câu hỏi mà công chúng đang đặt ra về chuyện tình cảm của mình. Nam MC thẳng thắn khẳng định hai điều quan trọng: Anh yêu Hari Won và không phải người thứ ba xen vào mối quan hệ trước đó của nữ ca sĩ.

Trấn Thành giải thích rằng anh và Hari Won có cơ hội gặp lại, làm việc chung rồi nảy sinh tình cảm sau khi cô chia tay bạn trai cũ hơn hai tháng. Anh cũng cho biết chính mình là người chủ động theo đuổi Hari khi biết cô đã hoàn toàn độc thân.

Đáng chú ý, thay vì chỉ giải thích cho bản thân, Trấn Thành còn dành phần lớn bài viết để bảo vệ Hari Won trước những bình luận tiêu cực. Anh mong người hâm mộ không hiểu sai, suy diễn hay công kích nữ ca sĩ quá mức, đồng thời nhấn mạnh rằng cô không có lỗi trong câu chuyện tình cảm này.

Thời điểm đó, bài đăng của Trấn Thành nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Các tờ báo đều đưa tin về phát ngôn của nam MC cùng làn sóng tranh luận xung quanh mối quan hệ giữa hai người. Dù Trấn Thành đã công khai giải thích, chuyện tình của anh và Hari Won vẫn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Một chi tiết khiến bài viết cũ bất ngờ thu hút sự chú ý trở lại chính là con số 112.000 bình luận hiển thị được chia sẻ. Hình ảnh này phần nào gợi nhớ mức độ quan tâm đặc biệt mà công chúng dành cho Trấn Thành và Hari Won vào năm 2016.

Nhìn lại thời điểm ấy, có thể thấy chuyện công khai tình cảm của một cặp đôi nổi tiếng không đơn giản chỉ là lời thông báo đang yêu. Với Trấn Thành và Hari Won, đó còn là giai đoạn cả hai phải đối diện với những nghi vấn, sự soi xét và áp lực từ dư luận. Trong cuộc phỏng vấn sau đó, nam MC từng thừa nhận chuyện tình của mình gặp nhiều khó khăn, đồng thời bày tỏ sự xót xa khi Hari Won chịu ảnh hưởng từ những ồn ào.

10 năm sau, Trấn Thành và Hari Won vẫn đồng hành bên nhau

Điều khiến bài đăng năm 2016 trở nên đáng chú ý khi được chia sẻ lại là hành trình tình cảm của Trấn Thành và Hari Won sau đó. Bất chấp những tranh cãi trong thời gian đầu hẹn hò, cặp đôi vẫn quyết định tiến tới hôn nhân và tổ chức đám cưới vào ngày 25/12/2016, chỉ khoảng 10 tháng sau khi chính thức công khai chuyện tình cảm.

Đám cưới của Trấn Thành và Hari Won từng là một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất dịp cuối năm. Trong ngày trọng đại, nam MC không giấu được xúc động khi nhìn lại hành trình yêu đương nhiều nước mắt lẫn tiếng cười của hai người.

Sau khi kết hôn, cuộc sống vợ chồng của Trấn Thành và Hari Won vẫn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận. Cả hai từng đối diện với những tin đồn rạn nứt, nghi vấn về hợp đồng hôn nhân hay những lời thắc mắc khi chưa có con. Tuy nhiên, cặp đôi nhiều lần phủ nhận các suy đoán thiếu căn cứ và tiếp tục chia sẻ những khoảnh khắc tình cảm trong đời sống thường ngày.

Đầu năm 2026, nhân dịp kỷ niệm 10 năm bên nhau, Trấn Thành tiếp tục khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh hôn bà xã cùng lời nhắn hài hước về chuyện đã quen bạn gái được một thập kỷ. Hari Won cũng chia sẻ những lời cảm ơn dành cho chồng, gọi anh là bạn đời, người đồng hành và bạn thân của mình.

Từ một chuyện tình từng gây tranh cãi dữ dội vào năm 2016 đến cuộc hôn nhân chuẩn bị bước sang cột mốc 10 năm vào tháng 12/2026, Trấn Thành và Hari Won đã trải qua nhiều thay đổi trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp. Nếu ngày trước, nam MC phải viết một bài dài để giải thích và bảo vệ người mình yêu, thì hiện tại, những khoảnh khắc đời thường của hai vợ chồng thường được chia sẻ với giọng điệu vui vẻ, hài hước hơn.

Chính sự đối lập ấy khiến bài đăng cũ được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Những tranh luận từng khiến cả hai chịu không ít áp lực giờ đã trở thành một phần trong câu chuyện tình yêu kéo dài suốt 10 năm. Và dù không ai có thể biết trước tương lai của một cuộc hôn nhân, hành trình mà Trấn Thành và Hari Won đã đi qua vẫn là điều khiến nhiều người quan tâm.

Có lẽ, nhìn lại bài đăng năm 2016, điều đáng nhớ không chỉ là số lượng bình luận khổng lồ hay những lời bàn tán từng gây xôn xao. Đó còn là việc Trấn Thành đã lựa chọn công khai tình cảm và đứng ra bảo vệ Hari Won trong một thời điểm nhiều áp lực. Mười năm sau, cả hai vẫn tiếp tục đồng hành, cùng nhau xây dựng cuộc sống và chia sẻ những dấu mốc quan trọng của gia đình.