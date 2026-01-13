Bài đăng đầu tiên của thủ môn hotboy Trần Trung Kiên sau chiến thắng lịch sử: "Việt Nam tôi ở châu Á"

Sau khi cùng U23 Việt Nam khép lại vòng bảng U23 châu Á bằng 3 chiến thắng tuyệt đối - cột mốc lịch sử chưa từng có, thủ môn Trần Trung Kiên đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi tự hào.

Không dài dòng hay hoa mỹ, chàng thủ môn sinh năm 2003 chỉ đăng tải 4 bức ảnh trong màu áo đội tuyển, kèm dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy khí chất: "Việt Nam tôi ở châu Á". Chỉ một câu nói, nhưng đủ gói trọn niềm kiêu hãnh, tinh thần chiến binh và khát vọng vươn tầm của bóng đá Việt Nam ở đấu trường châu lục.

Trong đó, nổi bật nhất là hình ảnh Trung Kiên cùng tập thể U23 Việt Nam ăn mừng ở khu vực khán đài, phía sau là màu cờ đỏ cùng người hâm mộ có mặt trên khán đài cổ vũ đội tuyển. Ba tấm ảnh còn lại là những khoảnh khắc cá nhân của thủ môn U23 Việt Nam khi thi đấu cực xuất sắc trong trận đấu và ăn mừng cực phấn khích sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên.

Bài đăng của Trần Trung Kiên sau trận thắng U23 Ả Rập Xê Út

Bài đăng đầu tiên của Trần Trung Kiên sau chiến thắng lịch sử nhanh chóng thu hút lượng tương tác "khủng" từ người hâm mộ. Dưới phần bình luận, hàng loạt lời chúc mừng, động viên được gửi tới Trung Kiên cũng như toàn đội U23 Việt Nam trước thềm trận tứ kết. Nhiều fan không giấu được sự phấn khích khi gọi anh là "thủ môn quốc dân thế hệ mới", vừa chắc chắn trong khung gỗ, vừa sở hữu ngoại hình điển trai chuẩn "hotboy sân cỏ".

Tại giải đấu năm nay, Trần Trung Kiên để lại dấu ấn với phong độ ổn định, những pha ra vào hợp lý và sự điềm tĩnh hiếm thấy ở một thủ môn còn rất trẻ. Việc U23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng cũng là tiền đề quan trọng cho chặng đường phía trước.

Một dòng trạng thái ngắn, nhưng là lời khẳng định mạnh mẽ: U23 Việt Nam không chỉ tham dự cho đủ, mà đến châu Á để cạnh tranh và khẳng định vị thế. Và với những gương mặt trẻ như Trần Trung Kiên, người hâm mộ hoàn toàn có quyền tin vào một hành trình còn rất dài và đầy hy vọng.