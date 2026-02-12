Bài đăng cuối cùng đầy ám ảnh của nam thần Cười Lên Dong Hae trước khi đột ngột qua đời

Chiều 11/2, showbiz Hàn Quốc chấn động trước tin nam diễn viên Jung Eun Woo qua đời ở tuổi 39. Nam diễn viên Cười Lên Dong Hae mất vào rạng sáng 11/2. Hiện, vẫn chưa rõ nguyên nhân tài tử này đột ngột qua đời. Thông tin về sự ra đi của Jung Eun Woo khiến người thân, đồng nghiệp và khán giả xứ kim chi sốc nặng. Tang lễ của nam diễn viên quá cố sẽ diễn ra vào ngày 13/2. Sau đó, thi hài Jung Eun Woo sẽ được hỏa táng tại Đài hỏa táng Byeokje (Hàn Quốc).

Giữa lúc mọi người vẫn chưa nguôi nỗi bàng hoàng, bài đăng cuối cùng trên mạng xã hội của Jung Eun Woo nhận được sự chú ý lớn. 1 ngày trước khi mất, Jung Eun Woo đã đăng tải bức hình của anh kèm theo ảnh 2 cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse. Ngoài ra, anh còn có dòng trạng thái mang nhiều ẩn ý: "Nhớ nhung, ngưỡng mộ, tiếc nuối…". Đáng chú ý, cả Trương Quốc Vinh lẫn Amy Winehouse đều rời xa nhân thế ở độ tuổi còn trẻ. Trương Quốc Vinh ra đi vào năm 2003 sau khi nhảy lầu tự sát. Ngôi sao Hong Kong (Trung Quốc) mắc bệnh tâm lý trước khi qua đời. Trong khi đó, Amy Winehouse mất vào năm 2011, khi cô mới 27 tuổi vì suy kiệt sức khoe do ăn uống thất thường, lạm dụng rượu và chất kích thích.

Trước khi mất 1 ngày, Jung Eun Woo đã đăng tải bức hình của anh kèm theo ảnh 2 cố nghệ sĩ Trương Quốc Vinh và Amy Winehouse. Ảnh: Nate, REUTERS.

Theo tờ Nate, bài đăng cuối cùng của Jung Eun Woo chính là dấu hiệu cho thấy nam diễn viên nhiều khả năng đã ở trong trạng thái suy sụp, bất ổn về thể chất và tinh thần trước khi qua đời. Bài đăng nói trên cũng như lời chia tay ngầm của anh với công chúng. Những động thái ẩn ý về sự ra đi của Jung Eun Woo khiến công chúng ám ảnh, tiếc thương. Truyền thông Hàn Quốc cho biết lần cuối cùng Jung Eun Woo đóng phim đã từ năm 2021. 5 năm qua, sao nam này sống vô cùng kín đáo.

Dựa vào bài đăng cuối cùng trên trang cá nhân của Jung Eun Woo, cư dân mạng cho rằng nam chính phim Cô Dâu Mặt Trời có thể đã ở trong tình trạng bất ổn về thể chất lẫn tinh thần trước khi mất. Ảnh: Star Today.

Jung Eun Woo sinh năm 1986, bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 20 tuổi. Kể từ đó tới nay, nam nghệ sĩ để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng công chúng ở loạt phim truyền hình lẫn điện ảnh đáng chú ý như Cười Lên Dong Hae, Pháo Hoa, Welcome to Waikiki 2, Cô Bạn Gia Sư 2, Cô Dâu Mặt Trời, Năm Ngón Tay... Bộ phim điện ảnh Memory: Manipulated Murder (2021) chính là tác phẩm cuối cùng trong sự nghiệp của anh.

Nguồn: Nate