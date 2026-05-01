Bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh

Luân Dũng |

Chính phủ ban hành 8 Nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh.

Chính phủ vừa ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính , điều kiện kinh doanh gồm Nghị quyết đối với lĩnh vực quản lý nhà nước của các Bộ: Công Thương; Nông nghiệp và Môi trường; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế, Công an và Nghị quyết chung của Bộ Tư pháp, bao hàm 7 Bộ: Quốc phòng, Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Ngoại giao, Tư pháp, NHNN.

Bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, 890 điều kiện kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Tổng thể 8 nghị quyết, về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính đã bãi bỏ 184 thủ tục hành chính, phân cấp xuống địa phương 134 thủ tục hành chính và đơn giản hóa 349 thủ tục hành chính.

Về điều kiện kinh doanh, 8 Nghị quyết nêu trên bãi bỏ 890 điều kiện kinh doanh; đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh.

Tổng số lượng văn bản sửa đổi, bổ sung là 164 văn bản . Trong đó có 2 Nghị quyết của Chính phủ và 155 Nghị định; 6 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Như vậy, với việc ban hành 8 Nghị quyết cắt giảm, phân cấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, Chính phủ đã hoàn thành cơ bản 4/4 chỉ tiêu về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, phân cấp phân quyền được giao theo Kết luận số 18-KL/TW.

Trong đó, tổng số thủ tục hành chính cấp Trung ương chỉ còn khoảng 27%; đạt mục tiêu Kết luận số 18 đề ra là không quá 30%.

Tỉ lệ cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ giải quyết thủ tục hành chính so với năm 2024 đều vượt trên 50% đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 18.

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

Thời khắc đặc biệt ở cao tốc 12.400 tỷ đồng mà Tập đoàn Sơn Hải muốn cắm biển bảo hành 10 năm

01:24
Khám phá “trái tim” tuyến metro 35.700 tỷ đồng xuyên lòng đất, nối thẳng tới phố cổ Hà Nội

Diện mạo mới gây bất ngờ ở chung cư “đất vàng” Cầu Giấy, TP Hà Nội sau hơn thập kỷ bị bỏ hoang

Dấu mốc đặc biệt ở tuyến metro ngầm dài 6km, đi xuyên dưới lòng con sông biểu tượng sẽ diễn ra hôm nay

Khoảnh khắc kinh hoàng: Xe đầu kéo lao thẳng vào nhà dân, tài xế tử vong tại chỗ

Nghẹt thở giây phút CSGT giành giật sự sống cho bé trai bị điện giật tại lễ hội

Soi đại lộ 'khủng' rộng 120m kết nối sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội

Giây phút nổ súng nghẹt thở tại tiệc báo chí, mật vụ Mỹ lập lá chắn sống bảo vệ Tổng thống Trump thế nào?

