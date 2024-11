Bạch Tuyết xấu nhất xin lỗi vì chống ông Trump

Rachel Zegler đưa ra lời xin lỗi trên Instagram vào ngày 14/11. Cô thừa nhận để cảm xúc lấn át lý trí khi đăng bài về cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2024 vào tuần trước.

“Lòng căm thù và giận dữ khiến chúng ta ngày càng rời xa hòa bình và sự hiểu biết. Tôi xin lỗi vì góp phần vào cuộc thảo luận tiêu cực. Tuần này là một tuần đầy cảm xúc đối với rất nhiều người trong chúng ta, nhưng tôi tin chắc rằng mọi người đều có quyền có ý kiến riêng, ngay cả khi nó khác với ý kiến của tôi. Tôi cam kết đóng góp tích cực cho một ngày mai tốt đẹp hơn”, nữ diễn viên 23 tuổi viết.

Rachel Zegler xin lỗi vì có phản ứng tiêu cực về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ 2024. Ảnh: Getty Images.

Trước đó, sau khi ông Donald Trump đánh bại bà Kamala Harris để đắc cử Tổng thống Mỹ, Zegler viết “tâm thư” dài trên Instagram bày tỏ sự không hài lòng về kết quả.

"Bốn năm nữa của sự thù hận, đẩy chúng ta vào một thế giới mà tôi không muốn sống... Tôi đau lòng cho những người bạn của tôi, những người thức dậy trong nỗi sợ hãi sáng nay. Tôi ở đây với các bạn để khóc, để hét lên, để ôm, để nói về việc phe cánh tả tiếp tục làm chúng ta thất vọng trong việc mở ra một con đường mới phía trước", trích thông điệp.

Người đẹp Game of Thrones cho rằng thất bại bà Harris không nên xảy ra, đặc biệt với cách biệt nhiều phiếu bầu như vậy.

Cô còn quá khích hơn khi hy vọng ông Trump và những người ủng hộ ông không bao giờ biết đến hòa bình.

Trong bài đăng khác, Zegler chỉ trích những người bỏ phiếu cho ông Trump vì "sự tin tưởng ngu ngốc của họ vào cảm giác an toàn, nam tính, thông minh, lòng yêu nước và nhân tính giả tạo".

Cô nhấn mạnh: “Thật đáng sợ khi có quá nhiều người ủng hộ những gì người đàn ông này rao giảng".

Zegler chỉ trích những người bỏ phiếu cho ông Trump. Ảnh: SplashNews.com.

Bình luận gay gắt của nàng Bạch Tuyết da màu nhận phản ứng dữ dội từ đông đảo cư dân mạng. Một trong số đó đến từ nữ bình luận viên Megyn Kelly trên kênh phát thanh SiriusXM (Mỹ).

Cựu người dẫn chương trình của Fox News kêu gọi các ông chủ Disney sa thải Zegler khỏi bộ phim sắp ra mắt Snow White ( Bạch Tuyết ), giống cách mà họ đã làm với nữ diễn viên Gina Carano vào năm 2021.

Trước đó, vào tháng 2/2021, Gina Carano bị đuổi khỏi bộ phim The Mandalorian , phát sóng trên Disney+, do đăng bài so sánh việc trở thành đảng viên đảng Cộng hòa giống như là người Do Thái ở Đức Quốc xã.

Cựu võ sĩ MMA cũng bị công ty quản lý United Talent Agency (UTA) sa thải ngay sau đó.

Ý kiến của Megyn Kelly nhận được nhiều sự đồng tình từ cư dân mạng. Tuy nhiên, một bộ phận tỏ ý bênh vực Zegler. Họ cho rằng con người khó tránh khỏi đôi lúc nóng giận và Zegler có quyền tự do ngôn luận.

Rachel Zegler (SN 2001) là diễn viên, ca sĩ người Mỹ. Cô trở nên nổi tiếng với vai Maria trong bộ phim đầu tay West Side Story (2021), nhờ đó giành được giải Quả cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất thể loại phim ca nhạc hoặc hài kịch.

Zegler còn góp mặt trong những tác phẩm khác như Shazam! Fury of the Gods, The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes ... Cô ra mắt trên sân khấu Broadway với vai Juliet trong vở kịch Romeo + Juliet (2024).

Năm 2025, Zegler tái xuất màn ảnh rộng với vai chính trong Snow White của Disney. Việc mỹ nhân gốc Colombia thủ vai Bạch Tuyết gây tranh cãi trong thời gian dài. Fan nguyên tác chỉ trích nhà sản xuất chọn một cô gái da màu đóng vai công chúa da trắng, còn không đẹp bằng Hoàng hậu Độc ác do Gal Gadot đảm nhận. Không ít người còn chê Zegler là Bạch tuyết xấu nhất khi đem ra so sánh với các phiên bản của Lily Collins, Kristen Stewart, Kristin Kreuk...