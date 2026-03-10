Bạch Lộc mắc bệnh mãn tính

Trong chương trình truyền hình mới nhất, Bạch Lộc đã tham gia hoạt động hái rau. Lúc này, cô tình cờ nhắc đến căn bệnh thấp khớp vừa tái phát. Mặc dù nữ diễn viên nói về điều đó một cách nhẹ nhàng, nhưng khán giả nhanh chóng nhận ra rằng ngôi sao 32 tuổi này dường như đi lại khó khăn, điều này đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận trên mạng về tình trạng sức khỏe của cô.

Bạch Lộc giải thích rằng căn bệnh này bắt nguồn từ những ngày đầu cô mới bước chân vào làng giải trí làm người mẫu thời trang. Thời điểm đó, mỹ nhân sinh năm 1994 thường phải tham gia các buổi chụp ảnh ngoài trời ngay cả trong thời tiết tuyết rơi, mặc những bộ trang phục mỏng manh và đứng trong thời gian dài dưới cái lạnh thấu xương. Bạch Lộc thừa nhận rằng mình đã không chăm sóc cơ thể đúng cách khi còn trẻ và chỉ sau này mới nhận ra rằng những buổi chụp ảnh lặp đi lặp lại trong thời tiết giá lạnh đã gây ra tổn thương lâu dài cho các khớp của mình.

Bạch Lộc mắc bệnh thấp khớp từ thời còn làm người mẫu. Ảnh: Weibo

Theo nữ diễn viên, những tổn thương đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay. Mỗi khi thời tiết trở nên ẩm ướt hoặc mưa, Bạch Lộc ấy đều bị đau nhức và cứng khớp dữ dội, điều này khiến việc quay phim truyền hình hoặc các chương trình giải trí trở nên đặc biệt khó khăn. Mặc dù bị đau trong suốt chương trình, nữ diễn viên vẫn tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ được giao, bao gồm cả những công việc đòi hỏi thể lực như thu hoạch rau củ và khuân vác. Khách mời Vương Hạc Đệ đã đề nghị cô nghỉ ngơi, nhưng Bạch Lộc lịch sự từ chối và chọn tiếp tục làm việc cho đến khi hoàn thành các hoạt động.

Nữ diễn viên cũng chia sẻ rằng bệnh thấp khớp chỉ là một trong số nhiều vấn đề sức khỏe mà cô đã phải đối mặt trong những năm qua. Trước đây, khi còn nhỏ, cô từng trải qua phẫu thuật cột sống, điều này để lại những biến chứng kéo dài. Kết hợp với áp lực khi quay các cảnh hành động trong suốt sự nghiệp diễn xuất và điều kiện khắc nghiệt trong thời gian làm người mẫu, Bạch Lộc thường xuyên bị đau lưng tái phát và cần phải đeo đai lưng để giảm bớt sự khó chịu, đặc biệt là trong thời tiết lạnh.

Bên cạnh thấp khớp, Bạch Lộc còn mắc 1 số vấn đề sức khỏe khác. Ảnh: Weibo

Vào năm 2025, Bạch Lộc cũng bị đau đầu dai dẳng do vấn đề về cột sống cổ. Tình trạng này khiến cân nặng của cô giảm mạnh xuống còn khoảng khoảng 39kg dù chiều cao lên tới 165cm. Sau khi được điều trị bằng châm cứu và uống thuốc, cô dần hồi phục.

Sau khi chương trình được phát sóng, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ sự lo lắng và cảm thông với nữ diễn viên. Khán giả cho biết họ rất cảm động trước cách Bạch Lộc âm thầm chịu đựng cơn đau trong khi vẫn tiếp tục làm việc và khen ngợi sự chuyên nghiệp của cô, đồng thời cũng khuyên cô nên ưu tiên sức khỏe của mình .

Bản thân Bạch Lộc trước đây từng nói đùa rằng cô dường như mắc phải nhiều "bệnh lạ", nhưng cô thường nhắc nhở người hâm mộ rằng sức khỏe luôn phải được ưu tiên hơn công việc. Mỹ nhân 32 tuổi thậm chí còn đặt làm riêng bộ đồ ăn in dòng chữ "ăn uống lành mạnh" như một lời nhắc nhở nhỏ cho cả bản thân và người hâm mộ về việc chú ý đến sức khỏe thể chất của mình.

Nữ diễn viên thường xuyên nhắc fan chú ý sức khỏe. Ảnh: Weibo

Bạch Lộc có tên thật là Bạch Mộng Nghiên, sinh ngày 23/9/1994 tại Thường Châu, Giang Tô, Trung Quốc là một trong những "tiểu hoa đán" rực rỡ và có sức ảnh hưởng bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Khởi đầu từ một người mẫu mạng và hot girl nổi tiếng trên các nền tảng kỹ thuật số, cô đã lọt vào mắt xanh của nhà sản xuất tài ba Vu Chính và chính thức gia nhập Hoan Nguy Hiệu Ảnh vào năm 2016.

Với gương mặt thanh tú nhưng mang khí chất biến hóa đa dạng, Bạch Lộc nhanh chóng khẳng định thực lực qua hàng loạt tác phẩm đình đám như Chiêu Diêu , Học viện Quân sự Liệt Hỏa , và đặc biệt là cú bùng nổ lấy đi nhiều nước mắt của khán giả trong siêu phẩm Châu Sinh Như Cố . Không chỉ dừng lại ở mảng phim ảnh, cô còn là gương mặt vàng của các chương trình truyền hình thực tế nhờ tính cách hoạt bát, lăn xả và tiếng cười "thương hiệu" trong chương trình Keep Running , giúp cô xây dựng hình ảnh một ngôi sao gần gũi và đầy năng lượng.

Bạch Lộc ghi dấu ấn qua nhiều phim cổ trang. Ảnh: Weibo

Về đời tư, Bạch Lộc nổi tiếng là người có tính cách hào sảng, thẳng thắn và luôn giữ mối quan hệ thân thiết với các đồng nghiệp trong giới. Mặc dù thường xuyên vướng vào những tin đồn "phim giả tình thật" với các bạn diễn nam đình đám như Hứa Khải hay Trương Lăng Hách sau những màn hợp tác ăn ý trên màn ảnh, cô chưa bao giờ chính thức xác nhận chuyện tình cảm cá nhân và luôn giữ thái độ im lặng trước các suy đoán của fan.

Ở thời điểm hiện tại của năm 2026, Bạch Lộc vẫn duy trì vị thế của một nghệ sĩ làm việc chuyên nghiệp, sạch bóng scandal và ưu tiên tập trung tối đa cho sự nghiệp diễn xuất. Cô không ngừng thử thách bản thân với những kịch bản có chiều sâu tâm lý khó nhằn, khẳng định rằng thành công của mình đến từ thực lực và sự nỗ lực bền bỉ chứ không chỉ dựa vào nhan sắc hay hào quang từ công ty quản lý.

Bạch Lộc là tiểu hoa đán được khán giả yêu mến. Ảnh: Weibo

Nguồn: Dear Inn, Weibo, World Journal