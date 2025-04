Bách Hóa Xanh và 100% nhà cung cấp rau củ quả tham gia Tick Xanh Trách Nhiệm, mang đến thực phẩm an toàn

Là doanh nghiệp bán lẻ hàng tiêu dùng nhanh và thực phẩm tươi sống, Bách Hóa Xanh hoạt động với phương châm chất lượng là sống còn, luôn đặt sự an toàn của khách hàng lên hàng đầu. Do đó, doanh nghiệp đã tham gia "Tick Xanh Trách Nhiệm" để chương trình trở thành cầu nối giúp nhà bán lẻ kiểm soát chất lượng sản phẩm tốt hơn khi được vận hành dựa trên sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên. Đặc biệt là giữa Bách Hóa Xanh và Các sở ban ngành khi có chung mục tiêu đem đến tay người tiêu dùng sản phẩm an toàn chất lượng.

Trong đó, cơ quan quản lý nhà nước đảm nhận vai trò kiểm soát chất lượng và giám sát thực thi, các doanh nghiệp bán lẻ như Bách Hóa Xanh tạo điều kiện nhà cung cấp đưa thực phẩm đạt chuẩn đến tay người tiêu dùng, đồng thời ngăn chặn sản phẩm kém chất lượng vào hệ thống.

Các nhà cung cấp tham gia chương trình phải cam kết minh bạch thông tin và chịu trách nhiệm về chất lượng sản phẩm của mình, kiên quyết không được để những sản phẩm chất lượng kém đến tay khách hàng. Khi một nhà cung cấp vi phạm cam kết với một nhà bán lẻ đồng nghĩa với việc mất uy tín trên toàn bộ hệ thống phân phối. Thông tin sai phạm sẽ được công khai đến các nhà bán lẻ, cơ quan chức năng và người tiêu dùng, tạo áp lực mạnh mẽ để loại bỏ những doanh nghiệp đặt lợi nhuận lên trên sức khỏe cộng đồng. Đây không chỉ là biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn thúc đẩy môi trường kinh doanh minh bạch, mở ra cơ hội cho các nhà sản xuất uy tín phát triển bền vững.

Với nỗ lực của mình, đã có tổng cộng 220 nhà cung cấp của Bách Hóa Xanh tham gia chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm, chiếm 100% tổng số nhà cung cấp rau, củ, quả, trái cây. Chuỗi sẽ tiếp tục với ngành hàng thịt, cá ngay sau đó để hướng đến mục tiêu 100% nhà cung cấp tươi sống của Bách Hóa Xanh tham gia chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm.

Các sản phẩm tham gia chương trình sẽ được ưu tiên phân phối, gắn logo nhận diện trên bao bì, giúp khách hàng dễ dàng phân biệt với các mặt hàng khác trong hệ thống

Bách Hóa Xanh đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Sở, Ban, Ngành, nhằm đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả. Cơ quan chức năng không chỉ hỗ trợ giám sát chất lượng mà còn thúc đẩy truyền thông để người tiêu dùng nhận diện sản phẩm đạt chuẩn, cùng mạnh tay xử lý các trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, vừa qua Bách hóa Xanh đã tổ chức hai sự kiện ký kết chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm với các nhà cung cấp hai tỉnh sản xuất nông sản lớn là Lâm Đồng (04/04) và Long An (10/4), dưới sự chứng kiến của đại diện các Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường địa phương và TP.HCM. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nhân rộng mô hình kiểm soát chất lượng thực phẩm trên thị trường.

Bách Hóa Xanh ký kết chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm với các nhà cung cấp Nông sản tỉnh Lâm Đồng ngày 4/4

Bách Hóa Xanh ký kết chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm với các nhà cung cấp Nông sản tỉnh Long An ngày 10/4

Chia sẻ về chương trình, đại diện Bách Hóa Xanh cho biết: "Chúng tôi thấy rõ được sự cần thiết khi tham gia chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm bởi bên cạnh các nỗ lực kiểm soát nguồn cung đầu vào của chuỗi sẽ có thêm sự hỗ trợ của các Cơ quan Nhà nước trong việc giám sát, kiểm soát hàng hóa, giúp cho thị trường được quản lý tốt hơn, minh bạch hơn. Đồng thời chương trình mà còn góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm xã hội trong cộng đồng"

Bên cạnh tham gia chương trình Tick Xanh Trách Nhiệm, Bách Hóa Xanh luôn chủ động áp dụng quy trình kiểm soát đầu vào nghiêm ngặt nhằm đem đến người tiêu dùng sản phẩm an toàn. Mỗi sản phẩm đều được test mẫu ngẫu nhiên hàng tháng để kiểm tra dư lượng hóa chất, kháng sinh, đồng thời liên tục đánh giá ngoại quan tại kho - siêu thị. Hệ thống cũng thực hiện kiểm nghiệm chi tiết, toàn diện hàng năm, ứng dụng nhiều biện pháp công nghệ và hợp tác với các phòng thí nghiệm uy tín để đảm bảo tình trạng mặt hàng và an toàn toàn diện.

Chương trình "Tích xanh trách nhiệm" ra đời nhằm nâng cao chất lượng hàng hóa và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây không chỉ là chương trình kiểm soát chất lượng mà còn là một cam kết mạnh mẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp trong việc xây dựng thị trường hàng hóa minh bạch, an toàn và bền vững, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các nhà cung cấp, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm an toàn.