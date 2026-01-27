Bạc thế giới vượt 110 USD/ounce, giá trong nước lập đỉnh mới

Tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc hôm nay niêm yết ở mức 4.148.000 đồng/lượng (mua vào) và 4.276.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Từ đầu năm đến nay, giá bạc đã ghi nhận mức tăng hơn 35% và ﻿hơn 200% trong vòng 1 năm qua.

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 110.613.000 đồng/thỏi (mua vào) và 114.027.000 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 9:09 ngày 27/1, tăng 2,1 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên sáng ngày hôm qua.

Trên thị trường thế giới, giá bạc leo lên mốc 110 USD một ounce, tiếp tục đà tăng lịch sử lên mức cao nhất mọi thời đại.

Giá bạc thế giới mở phiên ngày 27/1 với sự biến động mạnh, hiện ở mức 110 USD/ounce nhờ nhu cầu đầu tư và tìm kiếm nơi trú ẩn an toàn mạnh mẽ, cũng như sự khan hiếm kéo dài trên thị trường vật chất.

Theo Reuters, một trong những động lực quan trọng thúc đẩy giá bạc là sự sụt giảm mạnh của lượng tồn kho tại Sở Giao dịch Hàng hóa New York (COMEX). Kể từ tháng 10/2025, tồn kho bạc đã giảm khoảng 114 triệu ounce, chủ yếu do lực mua gia tăng từ nhà đầu tư cá nhân và các quỹ ETF. Diễn biến này cho thấy dòng tiền đầu cơ đang đổ mạnh vào bạc, trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư lo ngại bỏ lỡ cơ hội khi giá liên tục lập đỉnh mới – hiện tượng thường được gọi là tâm lý FOMO.

Tuy nhiên, không ít ý kiến cảnh báo về rủi ro điều chỉnh. Ngân hàng Bank of America (BofA) cho rằng giá trị hợp lý của bạc hiện chỉ quanh mức 60 USD/ounce, thấp hơn đáng kể so với giá thị trường. Theo BofA, nhu cầu bạc trong lĩnh vực năng lượng mặt trời có dấu hiệu suy yếu, trong khi hoạt động sản xuất công nghiệp chững lại khi giá nguyên liệu leo thang quá nhanh.

Dưới góc nhìn kỹ thuật, bà Rhona O’Connell, chuyên gia phân tích tại StoneX, nhận định tốc độ tăng giá dồn dập đang làm gia tăng rủi ro biến động mạnh trong ngắn hạn. Điều này đồng nghĩa với việc, dù xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế, thị trường bạc có thể đối mặt với những nhịp điều chỉnh bất ngờ khi áp lực chốt lời gia tăng.