Bắc thang lên hỏi ông trời, sao phim Trung Quốc đỉnh cao thế này: Nữ chính đẹp từng milimet, mỗi giây đều là nghệ thuật

Mới đây, bộ phim Thiên Địa Kiếm Tâm (Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Vương Quyền thiên) đã chính thức ấn định lên sóng vào ngày 25/10. Ngay lập tức, thông tin này đã khiến mạng xã hội dậy sóng bởi sau thời gian dài chờ đợi, khán giả yêu thích series Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng được thưởng thức phần cuối cùng.

Các cảnh quay trong Thiên Địa Kiếm Tâm đều mang tính thẩm mỹ rất cao.

Thiên Địa Kiếm Tâm xoay quanh câu chuyện đầy cảm xúc của Vương Quyền Phú Quý. Anh là con trai của Vương Quyền Hoằng Nghiệp và Đông Phương Hoài Trúc, cặp đôi chính của Hoài Thủy Trúc Đình. Quá đau khổ vì cái chết của Hoài Trúc cũng như bi kịch của nhóm Mặt Nạ, Hoằng Nghiệp đặt mọi kỳ vọng lên Phú Quý. Ông muốn biến con trai trở thành vũ khí tối thượng của Nhất Khí Minh, diệt trừ mọi yêu ma quỷ quái trên đời. Hoằng Nghiệp cho rằng đó là điều tốt nhất cho Phú Quý, thế nên đã biến tình yêu thành sự khắc nghiệt để rèn giũa anh.

Vương Quyền Hoằng Nghiệp muốn những gì tốt nhất cho Vương Quyền Phú Quý, nhưng ông lại vô tình làm tổn thương anh.

Dẫu vậy, cách nuôi dạy con của Hoằng Nghiệp khiến cho Phú Quý trở thành một chàng trai thiếu thốn tình thương. Từ sâu trong thâm tâm, anh luôn khao khát có người thấu hiểu, sẻ chia những nỗi niềm với mình. Thế rồi, Phú Quý tìm được điều đó ở Thanh Đồng. Dẫu vậy, trớ trêu thay Thanh Đồng lại là một yêu tinh nhện trà trộn vào Vương Quyền sơn trang.

Tất nhiên, Thanh Đồng không phải là một kẻ xấu xa độc ác. Thậm chí cũng chính nhờ Thanh Đồng nên Phú Quý mới có cái nhìn khác về yêu tộc, thắp lên ngọn lửa hy vọng chúng sinh thiên hạ đều chung sống hòa bình trong lòng anh. Tình yêu giữa hai người dần nhen nhóm, nhưng họ được định sẵn là sẽ phải vượt qua rất nhiều khổ đau.

Cảnh võ thuật của Thành Nghị trong Thiên Địa Kiếm Tâm.

Lý Nhất Đồng hiện lên với dáng vẻ cực kỳ xinh đẹp.

Lúc này khi mà ngày phát sóng đang cận kề, nhiều hình ảnh và trailer đã được tung ra để quảng bá. Từ những tư liệu này, Thiên Địa Kiếm Tâm đang hiện lên như một bộ phim tuyệt đối thẩm mỹ, từng khung hình đều cho thấy sự chỉn chu, tâm huyết của ekip sản xuất. Thêm vào đó, cả hai diễn viên chính là Thành Nghị và Lý Nhất Đồng đều đẹp đến nao lòng. Hy vọng rằng khi phim chính thức lên sóng, khán giả sẽ được thưởng thức một bữa đại tiệc thị giác chấn động.