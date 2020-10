Bác sĩ tiết lộ tình trạng ông Trump: Không sốt trong 24 giờ, vẫn đi lại và làm việc tại bệnh viện

Tổng thống Trump hiện đang được quan sát và điều trị tại Trung tâm y tế quân đội Walter Reed. Ông nhập viện vào tối thứ Sáu (2/10), sau khi trải qua các triệu chứng sốt nhẹ, nghẹt mũi và ho - nhiều nguồn thạo tin nói với ABC News.

Bác sĩ Nhà Trắng Sean Conley cho hay, Tổng thống "đã không bị sốt trong vòng hơn 24 tiếng".

"Chúng tôi vẫn lạc quan một cách thận trọng, song ông ấy đang làm rất tốt," bác sĩ Conley nói, bổ sung rằng các y bác sĩ "hết sức hài lòng" với tiến triển của ông Trump.

Ông Trump tiếp tục được theo dõi chặt chẽ để phát hiện các biến chứng, song ông không cần sử dụng thiết bị trợ thở.

Bác sĩ nói rằng Tổng thống trong điều kiện tinh thần rất tốt, tiết lộ thêm rằng ông Trump vẫn đi lại và làm việc trong văn phòng tại bệnh viện.

Conley nói ông không thể đưa ra thời gian chính xác về việc Tổng thống xuất viện. Đội ngũ y tế cho biết đã lên kế hoạch điều trị liệu trình 5 ngày bằng remdesivir cho Trump.

Theo NBC News, ông Trump tỏ ra lạc quan với các bác sĩ. "Tôi cảm thấy mình có thể bước ra khỏi đây hôm nay," Tổng thống nói.

Ông Trump được nhìn thấy bước ra từ Nhà Trắng để lên trực thăng Marine One tới bệnh viện hôm 2/10, khoảng 17 tiếng sau khi ông thông báo trên Twitter việc bản thân cùng Đệ nhất phu nhân Melania dương tính với virus SARS-Cov-2.

Việc Tổng thống nhập viện được đánh giá là diễn biến đặc biệt, có tác động đáng kể đến cuộc chạy đua với ứng viên đảng Dân chủ Joe Biden trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3/11 tới.

Trump là một trong số hơn 410.000 người Mỹ đã nhập viện do mắc Covid-19 - theo số liệu của The Covid Tracking Project. Nước Mỹ hiện ghi nhận hơn 7 triệu ca mắc và hơn 200.000 người tử vong do đại dịch.