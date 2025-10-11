Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: EPA)

Ông Trump (79 tuổi) là người lớn tuổi nhất đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Mỹ khi tái đắc cử vào tháng 1.

Ông đã có một cuộc kiểm tra sức khỏe cách đây 6 tháng, và tiếp tục khám định kỳ hôm 10/10 khi đến thăm Bệnh viện Quân y Quốc gia Walter Reed ở Bethesda (bang Maryland).

Trong báo cáo gửi Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, bác sĩ Sean Barbabella của ông Trump cho biết: “Tổng thống vẫn có sức khỏe tuyệt vời. Tình trạng tim mạch, phổi, thần kinh và thể chất tốt”.

“Tuổi tim mạch của ông - một thước đo xác nhận tình trạng tim mạch thông qua điện tâm đồ - trẻ hơn khoảng 14 tuổi so với tuổi thực tế của ông", bác sĩ viết.

Ông Trump cũng đã được kiểm tra sức khỏe và tiêm ngừa, bao gồm cả vắc-xin cúm hằng năm và vắc-xin COVID-19, để chuẩn bị cho chuyến công du Trung Đông sắp tới.

Một báo cáo do Nhà Trắng công bố sau cuộc kiểm tra sức khỏe hồi tháng 4 cho biết, ông Trump cao 190 cm, nặng 102 kg, có chỉ số cholesterol cao nhưng được kiểm soát tốt.

Hồi tháng 7, Nhà Trắng xác nhận ông Trump bị sưng ở cẳng chân và bầm tím ở bàn tay phải.

Bác sĩ Barbabella cho biết trong một bức thư do Nhà Trắng công bố vào thời điểm đó, rằng các xét nghiệm xác nhận vấn đề ở chân của ông Trump là do "suy tĩnh mạch mãn tính", một tình trạng lành tính và phổ biến, đặc biệt ở những người trên 70 tuổi.

Trong khi đó, vết bầm tím trên tay ông Trump là kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay thường xuyên và sử dụng aspirin, mà ông Trump dùng như một phần của "chế độ phòng ngừa tim mạch tiêu chuẩn".