Bác sĩ nam thần xuất hiện trên trang Thông tin chính phủ hóa ra từng là bạn trai của nữ diễn viên nổi tiếng phim giờ vàng

Trần Quang Lâm là cái tên hot nhất lúc này.

Trong hình dung của nhiều người, ngành Y luôn gắn liền với những ca trực dày đặc, áp lực chuyên môn cao và hình ảnh có phần nghiêm nghị. Ngược lại, thế giới giải trí và người mẫu lại thuộc về ánh đèn sân khấu, sàn diễn và những ống kính sắc sảo. Hai thái cực ấy tưởng chừng hiếm khi giao nhau, nhưng lại được dung hòa một cách thú vị ở Trần Quang Lâm - chàng bác sĩ kiêm người mẫu tự do từng nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng.

Mới đây, hình ảnh của anh xuất hiện trong một bài đăng trên trang Thông tin Chính phủ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý mạnh mẽ từ dư luận. Sự ghi nhận này mang lại một làn sóng tích cực, cho thấy nỗ lực cống hiến của một người trẻ khi biết cân bằng giữa đam mê cá nhân và trách nhiệm với cộng đồng.

Chân dung bác sĩ tuyến đầu sở hữu ngoại hình "ngôn tình"

Trần Quang Lâm (sinh năm 1995, quê ở Sơn Tây, Tuyên Quang). Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành bác sĩ tại Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, anh trở về quê nhà và công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Trải qua quá trình rèn luyện chuyên môn, anh từng được cử đi biệt phái, cống hiến sức trẻ tại Trung tâm y tế khu vực huyện Lâm Bình (Tuyên Quang).

Khác với hình ảnh "mọt sách" thường thấy, Trần Quang Lâm sở hữu chiều cao nổi bật cùng gương mặt thanh tú được ví như "nam chính phim ngôn tình". Thời điểm mới được biết đến, anh thậm chí còn gây sốt trong cộng đồng yêu nhạc K-Pop nhờ những đường nét hao hao một thành viên nổi tiếng của nhóm nhạc EXO.

Tận dụng lợi thế ngoại hình, bên cạnh công việc chuyên môn tại bệnh viện, anh hoạt động như một người mẫu tự do và KOL uy tín trên mạng xã hội, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng. Sự đa tài này giúp anh mang đến một góc nhìn mới mẻ, hiện đại và tràn đầy năng lượng của thế hệ bác sĩ trẻ ngày nay.

Để có được sự điềm đạm và định hướng hình ảnh tích cực như hiện tại, Trần Quang Lâm từng trải qua không ít bài học trưởng thành dưới ánh đèn sân khấu.

Đời tư kín tiếng và mối tình với "nữ thần phim thanh xuân vườn trường"

Năm 2020, anh xuất hiện trong chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai mùa 3 và được ghép đôi với một nữ biên tập viên thời tiết. Tuy nhiên, mối duyên này nhanh chóng dừng lại ở mức độ tình bạn, tình chị em sau khi chương trình kết thúc. Thời điểm đó, anh cũng phải đối mặt với một vài nghi vấn từ dư luận nhưng đã thẳng thắn lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân hoàn toàn độc thân khi tham gia ghi hình.

Năm 2022 anh tiếp tục thử sức tại vòng casting chương trình The Face Vietnam và tham gia show Tỏ Tình Hoàn Mỹ. Những phát ngôn một chiều cùng cách biên tập, cắt ghép của chương trình thực tế đã vô tình đẩy anh vào làn sóng tranh cãi trái chiều của cư dân mạng.

Đứng trước những va vấp đầu đời, nam bác sĩ chọn cách đối diện thẳng thắn nhưng bình lặng. Anh chia sẻ bản thân sẽ tạm dừng tham gia các chương trình thực tế để tập trung chiêm nghiệm, rèn luyện cho đến khi bản thân thực sự trưởng thành hơn trong cả suy nghĩ lẫn hành động. Giữ đúng lời hứa, anh hoàn toàn vắng bóng khỏi các gameshow giải trí để quay về với chiếc áo blouse trắng.

Về khía cạnh tình cảm, Trần Quang Lâm từng có khoảng thời gian công khai hẹn hò với nữ diễn viên Nguyễn Quỳnh Trang (Chang Mây) - một gương mặt quen thuộc trong các bộ phim truyền hình giờ vàng của VTV. Tuy nhiên, mối tình này cũng khép lại một cách thầm lặng sau đó.

Kể từ khi trở lại trạng thái độc thân, nam bác sĩ chọn lối sống hoàn toàn kín tiếng trong chuyện riêng tư. Trên các trang cá nhân, anh không còn chia sẻ về chuyện tình cảm mà dành toàn bộ thời gian và năng lượng cho công việc chuyên môn tại bệnh viện, rèn luyện vóc dáng và thỉnh thoảng tham gia các dự án nghệ thuật phù hợp.