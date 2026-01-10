"Bác sĩ đẹp trai nhất Tuyên Quang" chia tay nữ diễn viên phim Việt giờ vàng giờ sống ra sao?

Trong tưởng tượng quen thuộc của công chúng, bác sĩ là những người gắn với bệnh viện, ca trực dài và áp lực chuyên môn, còn người mẫu lại thuộc về sàn diễn, ống kính và thế giới hình ảnh. Hai vị trí ấy hiếm khi đặt cạnh nhau. Đây cũng là một trong những lý do khiến bác sĩ kiêm người mẫu Trần Quang Lâm nhận về nhiều sự chú ý từ công chúng.

Trần Quang Lâm sinh năm 1995, đến từ Tuyên Quang. Sau khi tốt nghiệp Đại học Y Dược - Đại học Thái Nguyên, anh công tác tại Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang. Hiện tại, Lâm đang trong thời gian được cử đi biệt phái tại Trung tâm y tế khu vực Lâm Bình (Tuyên Quang).

Bác sĩ Trần Quang Lâm

Khác với hình ảnh “mọt sách” thường thấy của bác sĩ trong blouse trắng, Trần Quang Lâm gây chú ý với ngoại hình được ví như “nam chính phim ngôn tình” hay “oppa Hàn Quốc”. Thậm chí anh chàng còn từng rất nổi tiếng với fan K-pop và fan EXO vì có nét hao hao Oh Sehun - thành viên EXO.

Bên cạnh công việc chuyên môn, Lâm hoạt động như một người mẫu tự do và KOL, thường xuyên đăng tải hình ảnh phong cách đời thường và chụp ảnh mẫu thời trang. Vì vậy trong các bài đăng của anh chàng, netizen để lại vô số bình luận khen ngợi, nửa đùa nửa thật rằng: “Bác sĩ điển trai cỡ này thì đi bệnh viện không cần gây mê, tôi tự mê!”.

Hiện tại, Trần Quang Lâm đang có khoảng hơn 100 - 150k người theo dõi trên mỗi nền tảng MXH.

Hiện tại anh vẫn đang vừa là bác sĩ vừa là người mẫu

Năm 2020, Trần Quang Lâm gây chú ý với khán giả khi xuất hiện trong chương trình hẹn hò Người Ấy Là Ai mùa 3. Tại đây, anh được mai mối với BTV thời tiết Thanh Tâm, nhưng mối quan hệ này không tiến tới một kết thúc lãng mạn. Sau khi chương trình phát sóng không lâu, nữ chính chia sẻ chỉ coi Lâm như “em trai”.

Về phần Quang Lâm, anh chàng gây tranh cãi khi bị cho là đã có người yêu nhưng vẫn đi show hẹn hò. Trả lời nghi vấn này, Quang Lâm thẳng thắn lên tiếng phủ nhận, khẳng định mình đang độc thân ở thời điểm đăng ký và ghi hình chương trình.

Quang Lâm và Thanh Tâm tại Người Ấy Là Ai

Khoảng giữa năm 2022, Quang Lâm xuất hiện tại vòng casting The Face Vietnam. Tại đây nam bác sĩ khiến Vũ Thu Phương cho rằng anh đùa giỡn với tình cảm với nữ chính khi tham gia show hẹn hò. Để thanh minh cho mình, nam bác sĩ đưa ra những nhận xét một chiều về nữ chính và bị cư dân mạng chỉ trích.

Sau đó, Quang Lâm giải thích đây chỉ là những câu chuyện bị cắt ghép, còn anh không quan tâm về ồn ào đang xảy ra. Ngoài ra nam bác sĩ còn cho biết sẽ không tham gia các chương trình thực tế nữa cho đến khi trưởng thành hơn trong suy nghĩ và hành động.

Đến tháng 9/2022, Quang Lâm lại lên sóng một show hẹn hò khác là Tỏ Tình Hoàn Mỹ với vai trò khách mời. Và từ đó đến nay anh chàng không xuất hiện trên show thực tế như đã tuyên bố.

Anh chàng từng casting The Face Vietnam

Tháng 8/2023, Trần Quang Lâm bất ngờ công khai bạn gái là hot girl phim Việt giờ vàng Nguyễn Quỳnh Trang (nickname Chang Mây, sinh năm 2001). Cô nàng từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như Hương Vị Tình Thân; Mặt Nạ Gương; Chồng Cũ, Vợ Cũ, Người Yêu Cũ; Món Quà Của Cha,... và gần nhất là Cách Em 1 Milimet.

Đến khoảng tháng 4/2024, Quang Lâm và Chang Mây được cho là đường ai nấy đi. Trong khi hot girl hay đăng những dòng trạng thái buồn bã, ẩn ý chuyện tình cảm thì bác sĩ ẩn các đoạn clip chung trên MXH, không theo dõi ai trên Instagram.

Từ sau mối quan hệ đó đến nay, Quang Lâm không công khai chuyện tình cảm thêm lần nào nữa. Anh chàng chỉ tập trung vào công việc, không ở bệnh viện thì đi chụp ảnh, rèn luyện vóc dáng. Vì vậy nhiều người vẫn không khỏi tò mò song trạng thái hẹn hò của nam bác sĩ vẫn là một bí ẩn.

Quang Lâm và Chang Mây

Một số hình ảnh khác của Quang Lâm

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV