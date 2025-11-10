Bác sĩ Chiêm Quốc Thái là ai: Không hoạt động nghệ thuật nhưng làm dậy sóng showbiz?

Trong showbiz Việt, những scandal tình ái và tranh chấp tài sản thường trở thành "mồi lửa" cho dư luận. Một cái tên không phải diễn viên, ca sĩ hay người mẫu, nhưng lại liên tục khiến cộng đồng xôn xao. Đó chính là bác sĩ Chiêm Quốc Thái – một chuyên gia thẩm mỹ tài năng, với những câu chuyện riêng tư trở thành "drama" hot nhất showbiz.

Sinh năm 1974, bác sĩ Chiêm Quốc Thái không chỉ nổi tiếng với bàn tay "phù phép" giúp hàng loạt mỹ nhân Việt "lột xác" mà còn liên quan tới nhiều tin đồn tình ái với hàng loạt người đẹp, diễn viên và vụ ly hôn kéo dài đầy kịch tính với vợ cũ Vũ Thụy Hồng Ngọc. Dù không hoạt động nghệ thuật, những câu chuyện xung quanh vị bác sĩ thẩm mỹ này cũng khiến dư luận xôn xao bàn tán.

Từ chuyên gia thẩm mỹ đến "ông hoàng scandal"

Bác sĩ Chiêm Quốc Thái sinh năm 1974 tại TP.HCM, được biết tới là Giám đốc Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ tại TP Hồ Chí Minh. Khách hàng của ông chủ yếu là các người đẹp làng giải trí, từ diễn viên đến hoa hậu, những người tin tưởng vào tay nghề của ông để "nâng cấp" nhan sắc. Không chỉ dừng lại ở kỹ thuật chuyên môn cao, bác sĩ Thái còn được biết đến với sự am hiểu sâu sắc về tâm lý khách hàng, thường xuyên chia sẻ các bài viết về thẩm mỹ trên mạng xã hội, thu hút hàng ngàn lượt theo dõi.

Sự nghiệp của ông gắn liền với sự phát triển của ngành thẩm mỹ Việt Nam, nơi mà nhu cầu "làm đẹp" ngày càng bùng nổ. Bệnh viện thẩm mỹ của bác sĩ Thái cũng được coi là nơi nâng cấp nhan sắc cho nhiều người nổi tiếng, giúp họ tự tin hơn trên sàn diễn hay màn ảnh. Tuy nhiên, đằng sau sự nghiệp đó, bác sĩ Chiêm Quốc Thái có một cuộc sống cá nhân nhiều tin đồn và thường xuyên gây chú ý trong dư luận. Chưa từng công khai về gia thế hay tuổi thơ, công chúng ấn tượng về bác sĩ Chiêm Quốc Thái với hình ảnh một người đàn ông thành đạt, giàu có, sở hữu khối tài sản khổng lồ từ bất động sản đến các cơ sở kinh doanh. Chính sự giàu có và sức hút ấy đã kéo ông vào vòng xoáy của showbiz, nơi mà mọi mối quan hệ đều có thể trở thành tin đồn.

Dù không tham gia nghệ thuật, bác sĩ Thái vẫn "dậy sóng" bởi mối liên hệ với giới giải trí. Ông thường xuất hiện tại các sự kiện lớn, hỗ trợ tài chính cho các cuộc thi sắc đẹp, và thậm chí là "người tình trong mộng" của không ít mỹ nhân. Những câu chuyện tình ái của ông không chỉ dừng ở mức đồn đại mà còn dẫn đến những drama thực sự, khiến tên tuổi ông lan tỏa rộng rãi hơn cả nhiều nghệ sĩ chuyên nghiệp.

Tin đồn tình ái với dàn mỹ nhân "khủng"

Bên cạnh sự nghiệp thẩm mỹ nổi tiếng, bác sĩ Chiêm Quốc Thái thường xuyên vướng tin đồn hẹn hò với hàng loạt mỹ nhân Việt tạo nên một "bộ ưu tập" drama tình ái khiến dư luận quan tâm. Danh sách người tình tinh đồn của bác sĩ Chiêm Quốc Thái trải dài từ các mỹ nhân, người mẫu cho tới diễn viên, hoa hậu... Dù ông hiếm khi lên tiếng xác nhận, những hình ảnh thân mật, chuyến du lịch chung hay quà tặng đắt đỏ đã đủ để "châm ngòi" cho các cuộc bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Thậm chí, có người đẹp còn bị đồn đoán sinh con trong bí mật cho bác sĩ này.

Tuy nhiên, bác sĩ Thái ít khi lên tiếng xác nhận hay phủ nhận, khiến cho cư dân mạng vẫn luôn tò mò, bàn tán.

Những mối quan hệ này không chỉ làm dậy sóng showbiz mà còn đặt dấu hỏi về cuộc sống riêng tư của bác sĩ Thái. Ông được cho là người hào phóng, thường tặng quà đắt tiền, nhưng cũng bị chỉ trích vì "sở hữu" quá nhiều drama.

Vụ việc tranh giành tài sản: "Cuộc chiến" trăm tỷ đầy bi kịch

Nếu các tin đồn tình ái là "mồi lửa", thì vụ tranh chấp tài sản với vợ cũ Vũ Thụy Hồng Ngọc chính là "quả bom" khiến bác sĩ Chiêm Quốc Thái trở thành tâm điểm dư luận. Bà Ngọc (sinh năm 1978, có hai quốc tịch Mỹ - Việt) là người đồng hành cùng ông xây dựng Bệnh viện Thẩm mỹ Việt Mỹ, từ một cơ sở nhỏ thành đế chế trị giá hàng trăm tỷ đồng. Khối tài sản tranh chấp bao gồm bệnh viện, biệt thự quận Bình Thạnh, đất nền quận 2, 8 căn hộ, nhà đất, 2 ô tô, và các bất động sản khác ở quận 3, 7.

Hôn nhân của họ tan vỡ vì mâu thuẫn tính cách, quan điểm sống, và cáo buộc ông Thái qua lại với nhiều phụ nữ, trong đó có một diễn viên. Bà Ngọc tố ông trì hoãn ly hôn để độc chiếm tài sản, đẩy bà về Mỹ tay trắng. Ngược lại, ông Thái cáo buộc bà và gia đình đe dọa, cướp tài sản...

Vụ việc đã kéo dài 10 năm, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Sau nhiều năm, câu chuyện về vấn đề tranh chấp tài sản và những ồn ào giữa bác sĩ Chiêm Quốc Thái và vợ cũ Vũ Thuỵ Hồng Ngọc vẫn chưa chấm dứt. Mới đây, bà Vũ Thuỵ Hồng Ngọc đã có đơn thư phản ánh về việc bác sĩ Chiêm Quốc Thái được cấp giấy "độc thân" nhiều lần trong thời gian đang còn hôn nhân hợp pháp với mình vì mục đích "bổ túc hồ sơ nhà đất".

Theo thông tin trên báo Pháp luật TP.HCM, Cục Hành chính tư pháp (Bộ Tư pháp) đã đề nghị Sở Tư pháp TP.HCM làm rõ phản ánh về việc cấp giấy xác nhận độc thân cho bác sỹ phẫu thuật thẩm mỹ Chiêm Quốc Thái. Vụ việc đã khiến bà Ngọc khiếu nại, tố cáo tới nhiều cơ quan ở Trung ương và TP Hồ Chí Minh thời gian qua.

