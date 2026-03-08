Bác sĩ cảnh báo: 3 thói quen đàn ông phải bỏ ngay nếu không muốn tử vong sớm

Có một định kiến cho rằng đàn ông sẽ làm mọi cách để tránh đi khám bác sĩ. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy điều này có phần đúng. Theo báo Anh Mirror, nghiên cứu cho thấy đàn ông ít có khả năng tìm kiếm sự trợ giúp và tư vấn y tế hơn phụ nữ khi có vấn đề sức khỏe.

Tại Anh, đàn ông có khả năng tử vong trước tuổi 75 cao phụ nữ hơn gần 60%.

Mới đây, một bác sĩ đã nêu ra ba điều mà ông cho rằng tất cả những “người đàn ông trưởng thành” nên ngừng làm ngay từ bây giờ để có lợi cho sức khỏe về lâu dài. Mở đầu video của mình, bác sĩ người Mỹ Amro Mahmoud nói: “Đây là ba điều mà tôi nghĩ bạn không nên làm khi đã là một người đàn ông trưởng thành, và tôi nói điều này với tư cách là bác sĩ của bạn. Chúng ta hãy bắt đầu.".

1. Không để ý tới huyết áp

Lời khuyên đầu tiên của bác sĩ Mahmoud là theo dõi huyết áp.

“Nếu bạn không biết huyết áp của mình là bao nhiêu thì đó là một vấn đề,” ông nói.

“Huyết áp cao không quan tâm bạn nâng tạ được bao nhiêu. Nó cũng không quan tâm việc bạn cảm thấy mình vẫn ổn.”

“Nó sẽ âm thầm làm tổn hại tim, não và thận của bạn, trong khi bạn vẫn đang tranh cãi trên Twitter. Hãy kiểm tra nó, theo dõi nó, kiểm soát nó.”

Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), huyết áp cao có thể gây ra các vấn đề như đột quỵ hoặc bệnh tim, nhưng thường không có triệu chứng. Huyết áp thấp có thể gây ra các triệu chứng như chóng mặt hoặc ngất xỉu.

Chỉ số huyết áp được hiển thị dưới dạng hai con số:

- Huyết áp tâm thu – mức cao nhất mà huyết áp đạt được

- Huyết áp tâm trương – mức thấp nhất của huyết áp

NHS cho biết kết quả trên 140/90 khi đo bởi nhân viên y tế, hoặc 135/85 khi đo tại nhà, được coi là huyết áp cao.

2. Không chú ý đến cholesterol

Lời khuyên thứ hai của ông là kiểm soát mức cholesterol.

Cholesterol là một chất béo có thể làm tắc nghẽn các mạch máu.

“Bạn đã là một người đàn ông trưởng thành nhưng vẫn ăn uống như khi còn học đại học chỉ vì cho rằng bạn có tốc độ trao đổi chất nhanh,” bác sĩ Mahmoud nói.

“Xơ vữa động mạch cũng có ‘tốc độ’ nhanh. Nó tích tụ theo năm tháng, âm thầm, rồi một ngày xuất hiện bằng một cơn đau tim lúc 6 giờ 30 sáng.”

“Hãy điều chỉnh chế độ ăn, tập tạ, tập cardio, và biết các chỉ số của mình. Tôi cho rằng như vậy là đủ.”

Xơ vữa động mạch xảy ra khi các động mạch bị hẹp lại, khiến máu khó lưu thông. Điều này có thể làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.

Theo NHS, những người trên 65 tuổi, người hút thuốc, người bị huyết áp cao, và những người có người thân có tiền sử bệnh tim cũng có nguy cơ cao.

3. Tránh né việc tầm soát ung thư

Lời khuyên thứ ba của bác sĩ Mahmoud là đừng bỏ qua việc tầm soát ung thư khi có chỉ định, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra ung thư đại tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Ông cũng cho biết những người hút thuốc nên thực hiện tầm soát ung thư phổi.

“Đừng nói rằng ‘tôi sẽ xử lý chuyện đó sau’,” ông nói. “Trì hoãn có thể dẫn đến trì hoãn muộn. Hãy đi kiểm tra sức khỏe.”