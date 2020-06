"Bác sĩ ấu dâm" và bản án 175 năm tù

Tại tòa, Nassar đã thừa nhận 10 lời buộc tội và phải chịu mức án 175 năm tù. Nhưng những rắc rối do Nassar gây ra đâu chỉ có thế.



Chân dung "yêu râu xanh"

Lawrence Gerard Nassar sinh ngày 16-8-1963 tại Farmington Hills, Michigan và là người gốc Lebanon. Nassar tốt nghiệp Trường Trung học North Farmington năm 1981 và tốt nghiệp đại học ngành kinesiology của Đại học Michigan năm 1985.

Trong thời gian này, Nassar làm việc cho các đội bóng đá và điền kinh của trường đại học.

Năm 1986, Nassar bắt đầu làm việc như một huấn luyện viên thể thao cho đội tuyển quốc gia Thể dục dụng cụ Mỹ. Năm 1993, Nassar tốt nghiệp ngành Y Đại học bang Michigan với tư cách là bác sĩ Y học về xương khớp.

Năm 1997, Nassar bắt đầu làm trợ lý giáo sư tại Khoa Y học gia đình và cộng đồng của MSU tại Đại học Y khoa, nơi Nassar kiếm được 100.000USD/năm. Nassar được biết tới là đồng tác giả trên ít nhất 6 tài liệu nghiên cứu về điều trị chấn thương thể dục dụng cụ.

Năm 1988, Nassar bắt đầu làm việc với John Geddert tại Twistars - một câu lạc bộ đào tạo thể dục dụng cụ. Nassar từng là điều phối viên y tế quốc gia cho Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ từ năm 1996 đến 2014.

Theo nhiều nhân chứng, trước khi bị bắt, Nassar không chỉ là một bác sĩ thể thao nổi tiếng mà còn là thành viên của một tổ chức học thuật. Nhưng tháng 9-2015, Nassar đột ngột xin nghỉ hưu thay vì tham dự định làm bác sĩ của đội Thể dục dụng cụ của Mỹ tại Thế vận hội 2016.

Nassar kết hôn với Stephanie Lynn Anderson vào ngày 19-10-1996 và có hai con gái và một con trai. Tuy nhiên vợ chồng Nassar đã ly thân ngay sau khi Nassar bị bắt vì nghi ngờ phạm tội tình dục. Tháng 7-2017, Stephanie Nassar được cho phép ly hôn và giành được quyền nuôi dưỡng hoàn toàn 3 đứa con.

Nassar sống ở Holt, Michigan tại thời điểm bị bắt giữ vào tháng 12-2016. Trước đó, khoảng giữa năm 2016, mặc dù bị công khai phạm tội tấn công tình dục, nhưng Nassar vẫn chạy đua vào Hội đồng trường Holt và nhận được 21% phiếu bầu.

Kẻ ấu dâm dưới vỏ bọc bác sĩ

Năm 2016, ngôi sao Indianapolis đã phê phán sự thất bại có hệ thống của Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ trong các cuộc thi trên truyền thông, nhằm bảo vệ các vận động viên trẻ khỏi lạm dụng tình dục. Bài báo ban đầu tập trung vào các huấn luyện viên và không nêu tên Nassar.

Sau đó không lâu, The Indianapolis Star đưa tin, Rachael Denhollander và một cựu vận động viên thể dục dụng cụ khác đã cáo buộc Nassar lạm dụng tình dục.

Theo đó, khi Denhollander điều trị đau lưng ở phòng khám tại MSU, bác sĩ Nassar đã không đeo găng tay, sờ vào âm đạo và hậu môn của cô. Và trong một lần khám khác, Nassar đã cởi áo ngực và xoa bóp bộ ngực trần của cô.

Vào tháng 2-2017, 3 cựu vận động viên thể dục: Jeanette Antolin, Jessica Howard và Jamie Dantzscher, đã trả lời phỏng vấn truyền thông 60 phút, trong đó họ nói rằng Nassar đã lạm dụng tình dục họ.

Rachael Denhollander, một trong những phụ nữ công khai cáo buộc rằng Nassar đã lạm dụng tình dục cô 5 lần vào năm 2000 khi cô 15 tuổi.

Người giành huy chương vàng Olympic McKayla Maroney cũng nói rằng, Nassar đã quấy rối cô nhiều lần từ năm 2008, khi cô 13 tuổi. Maroney đã nộp đơn kiện Nassar, Đại học bang Michigan, Ủy ban Olympic Hoa Kỳ và Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ, cáo buộc tổ chức này che đậy lạm dụng tình dục bằng cách yêu cầu cô ký một thỏa thuận trị giá 1,25 triệu USD.

Trong cuộc phỏng vấn 60 phút, cô Aly Raisman cũng nói rằng, Nassar cũng đã lạm dụng, quấy rối tình dục khi cô 15 tuổi.

Cũng trong khoảng thời gian đó, Jane Jane Doe, người thi đấu với Đội tuyển Mỹ năm 2000 tại Thế vận hội Sydney, đệ đơn kiện Nassar đã lạm dụng cô nhiều lần từ năm 1994 đến 2000. Còn Alexis Moore thì nói rằng Nassar đã quấy rối khi cô 9 tuổi.

Hàng chục cáo buộc theo sau, tất cả đều phản ảnh bác sĩ Nassar đã lợi dụng sự tin cậy của vận đọng viên để quấy rối họ dưới vỏ bọc điều trị. Cuối cùng, 125 phụ nữ đã nộp đơn khiếu nại hình sự với cảnh sát, và hơn 300 người - bao gồm nạn nhân, vợ hoặc chồng và cha mẹ - đã đệ đơn kiện bác sĩ và các tổ chức đã thuê anh ta từ lâu.

Một số nạn nhân nói rằng huấn luyện viên và quản lý đã biết về khiếu nại chống lại Nassar nhưng không có động thái giải quyết.

Các vận động viên Olympic của Hoa Kỳ: Aly Raisman, Gabby Douglas và McKayla Maroney, Jordyn Wieber tuyên bố công khai rằng, Nassar lạm dụng tình dục họ.

Các nạn nhân của Nassar cho biết, bác sĩ Nassar đã lợi dụng nghề nghiệp và lòng tin của họ về một bác sĩ giỏi để thực hiện sở thích quái đản. Priscilla Kintigh, một trong những học sinh cũ của Nassar đã nói: John rất giỏi trong việc điều khiển cảm xúc.

Ông ấy có thể khiến bạn cảm thấy như không có gì rất nhanh. Điều đó đã mang đến cho Nassar vỏ bọc hoàn hảo để trở thành người đàn ông ngọt ngào mà tất cả các vận động viên thể dục đều cảm thấy họ có thể đến, nhưng ông ta sẽ sớm trở thành con quái vật sống trong những cơn ác mộng của họ.

Các vận động viên thể dục dụng cụ Mỹ giành huy chương vàng ở Rio. Từ trái qua: Aly Raisman, Madison Kocian, Laurie Hernandez, Simone Biles và Gabby Douglas. Raisman, Biles và Douglas đã nói Nassar lạm dụng họ.



Giá phải trả

Tháng 12-2016, Nassar bị FBI bắt sau khi tìm thấy hơn 37.000 hình ảnh khiêu dâm trẻ em và một video về những cô gái chưa đủ tuổi vị thành niên bị lạm dụng tình dục.

Tháng 11- 2016, Nassar bị truy tố với cáo buộc phạm 22 tội danh hành vi tình dục hình sự cấp một với trẻ vị thành niên, trong đó có 15 em ở quận Ingham và 7 ở quận Eaton. Các cáo buộc khẳng định rằng, Nassar đã quấy rối 7 cô gái dưới vỏ bọc đang điều trị y tế hợp pháp, cả ở nhà và tại một phòng khám trong khuôn viên MSU.

Ngày 22-11-2017, Nassar đã nhận tội tại Tòa án Hạt Ingham với 7 tội danh hành vi tình dục hình sự cấp một với trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi. Gã thừa nhận đã quấy rối 7 cô gái và 3 trong số đó chưa đầy 13 tuổi.

Tiếp đó, ngày 18-1-2018, 135 phụ nữ đã buộc tội Nassar tấn công tình dục. Trong tuần tiếp theo, con số này đã tăng lên 150. Vào ngày 24-1-2018, Thẩm phán Rosemarie Aquilina đã kết án Nassar từ 40 đến 175 năm tù vì tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên.

Ngày 5-2-2018, Thẩm phán Janice Cickyham của Hạt Eaton đã kết án Nassar 40 đến 125 năm tù vì 3 tội tấn công tình dục hình sự mà gã đã nhận. Bản án của Hạt Eaton sẽ diễn ra đồng thời với bản án của quận Ingham. Các bản án của tiểu bang Nassar sẽ bắt đầu sau khi Nassar hoàn thành bản án ở cấp tiểu bang.

Nassar đã được chuyển đến Tòa án Mỹ (USP) tại Tucson, Arizona; sau đó được chuyển từ nhà tù quận Eaton đến trung tâm giam giữ liên bang tại FCI Milan gần Milan, Michigan.

Vào tháng 8-2018, The Detroit News đưa tin, Nassar đã được chuyển đến Trung tâm Chuyển giao Liên bang tại thành phố Oklahoma, Oklahoma. Theo các luật sư của mình, Nassar đã bị tù nhân tấn công tại USP Tucson. Do nguy cơ mất an toàn cao nên Nassar được chuyển đến Tòa án Hoa Kỳ, Coleman ở Florida.

Với những bán ản đã tuyên, dự kiến, thời điểm rời nhà tù liên bang sớm nhất của Nassar là ngày 23-3-2069 và sẽ bị đưa ngay lập tức đến nhà tù bang Michigan để tống đạt bản án của bang. Liệu Nassar có sống được đến 105 tuổi để thực hiện bản án này?

Sau 10 tháng kể từ ngày Larry Nassar nhận án tù vì lạm dụng tình dục thì ở Đại học bang Michigan, nơi Nassar được tuyển dụng và làm việc sẽ trả khoản bồi thường trị giá 500 triệu USD cho hơn 300 nạn nhân.

Và còn một sự kiện nữa gây chấn động dư luận khi ngày 16-10-2018, Steve Penny, nguyên Chủ tịch, giám đốc điều hành Thể dục dụng cụ Hoa Kỳ đã bị bắt vì cáo buộc giả mạo bằng chứng liên quan đến việc Nassar lạm dụng tình dục các vận động viên thể dục trẻ.

Penny từ chức chủ tịch vào tháng 3-2017, sau những ồn ào về hành vi phạm luật của Nassar bị công khai trên diễn đàn truyền thông. Vào tháng 6-2018, phó của Penny là Rhonda Faehn đã làm chứng trước Thượng viện, cô khẳng định đã nói với Penny về những cáo buộc sai trái ấy nhưng không được chú ý.

Tiếp đó, tháng 9-2018, Penny đã bị một bồi thẩm đoàn ở Texas truy tố về một tội nghiêm trọng giả mạo bằng chứng.

Tháng 10-2018, Penny đã bị bắt tại Tennessee vì cáo buộc giả mạo bằng chứng liên quan đến trường hợp của Larry Nassar. Penny có thể phải đối mặt với án tù 10 năm nếu bị kết án. Lệnh bắt giữ Penny được ban hành ở Texas, nhưng Penny đã bị bắt tại Tennessee khi đang đi nghỉ cùng gia đình.