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Bắc Ninh tung hơn 16.700 căn nhà ở xã hội, giá từ 7 triệu đồng/m²

Nguyễn Thắng
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Trong tháng 8, hơn 16.700 căn nhà ở xã hội thuộc 27 dự án tại Bắc Ninh được xác định đủ điều kiện bán. Đáng chú ý, một dự án có giá dự kiến chỉ hơn 7,6 triệu đồng/m².

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh, trong tháng 8, địa phương có hơn 16.700 căn nhà ở xã hội thuộc 27 dự án đủ điều kiện để bán.

Trong số này, dự án có số lượng căn hộ lớn nhất là dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội dành cho công nhân tại Khu đô thị mới thị trấn Nếnh, nay thuộc phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, với hơn 2.500 căn. Tại dự án này, giá bán phân khu CT1 là 13,4 triệu đồng/m², trong khi giá bán phân khu CT2 là 14,5 triệu đồng/m².

Đáng chú ý, Khu nhà ở xã hội Cát Tường ECO trên đường Lê Thái Tổ (phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh cũ) có hơn 1.000 căn đủ điều kiện bán. Giá bán dự kiến chỉ hơn 7,6 triệu đồng/m², thuộc nhóm có mức giá thấp nhất trong các dự án được công bố.

Bắc Ninh tung hơn 16.700 căn nhà ở xã hội, giá từ 7 triệu đồng/m² - Ảnh 1.

Dự án nhà ở xã hội dành cho công nhân và người thu nhập thấp ở phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh.

Ở chiều ngược lại, một trong những dự án có giá bán cao nhất là Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh Khu đô thị và Dịch vụ VSIP Bắc Ninh, hạng mục các tòa nhà ở xã hội tại lô đất NOXH B2 và NOXH B4. Dự án này có hơn 540 căn nhà ở xã hội, với giá bán hơn 20,6 triệu đồng/m².

Bên cạnh đó, nhiều dự án nhà ở xã hội khác tại Bắc Ninh có mức giá dao động từ hơn 8 triệu đồng đến hơn 9 triệu đồng/m². Đơn cử, Khu nhà ở chung cư cho người có thu nhập thấp tại khu nhà ở Bắc Từ Sơn (thuộc phường Đồng Nguyên, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cũ), có giá bán khoảng 8,58 triệu đồng/m². Mức giá này đã bao gồm VAT 5%, nhưng chưa bao gồm 2% phí bảo trì.

Tags

thành phố Từ Sơn

thị trấn Nếnh

Bắc Ninh

dự án

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