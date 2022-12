Bắc Ninh đứng thứ 2 cả nước về kim ngạch xuất khẩu trong năm 2022

Ngày 30/12, Cục thống kê tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức họp báo công bố số liệu kinh tế-xã hội quý IV và cả năm 2022. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 tăng 7,39% so với năm 2021, là mức tăng cao nhất trong giai đoạn 2019-2022. Quy mô GRDP (theo giá hiện hành) năm 2022 ước đạt 248.376 tỷ đồng.

Cụ thể, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh GRDP quý I/2022 tăng 7,57%; quý II/2022 tăng 21,8%; quý III/2022 tăng 2,26%; quý IV/2022 tăng 2,35%, cả năm 2022 tăng 7,39% cao nhất trong kỳ giai đoạn 2019-2022. Năm 2019 tăng 1,31%; 2020 tăng 3,32%; năm 2021 tăng 6,38%, đồng thời vượt mục tiêu năm 2022 đề ra (tăng 5-6%).

Không chỉ tăng trưởng kinh tế khá tốt, Bắc Ninh tiếp tục duy trì kinh tế của tỉnh ổn định trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn.... Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động như thời gian qua, có thể nói, duy trì sự ổn định kinh tế của tỉnh là một nỗ lực rất lớn. Nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh có thể yên tâm làm ăn, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Bắc Ninh có nhiều doanh nghiệp rất lớn vì vậy các Hiệp định thương mại tự do có tầm ảnh hưởng rất lớn đến việc tiếp cận thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa. Việc giữ ổn định kinh tế của tỉnh, đồng thời trong nước lạm phát được kiểm soát tốt cũng là chìa khóa để kinh tế của tỉnh tăng trưởng khá cao trong năm 2022.

Đặc biệt, trong năm 2022 tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hoá tháng 11 đạt khoảng 78,6 tỷ USD, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục duy trì vị trí thứ 2 cả nước sau Thành phố Hồ Chí Minh. Trong 11 tháng, xuất siêu 6,4 tỷ USD.

Công tác phòng, chống dịch COVID-19 được bảo đảm và các hoạt động văn hóa, thể thao, y tế, giáo dục, an sinh xã hội được tổ chức phù hợp với điều kiện thực tế, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị và đáp ứng nhu cầu của người dân. An ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định.