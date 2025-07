Bắc Ninh đề nghị đặc xá cho 56 phạm nhân dịp Quốc khánh 2/9

Ngày 22/7, Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2025 của Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức hội nghị xét, đề nghị đặc xá cho phạm nhân đợt 2. Tại hội nghị, Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá của Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành thẩm định hồ sơ, danh sách các phạm nhân đủ điều kiện được đề nghị đặc xá năm 2025 (đợt 2) đang chấp hành án phạt tù tại Trại tạm giam Công an tỉnh.

Các thành viên trong tiểu ban đã thảo luận, phân tích, đánh giá, xem xét kỹ các điều kiện nhằm đảm bảo các tiêu chí xét duyệt hồ sơ cho các phạm nhân đúng quy định.

Công an Bắc Ninh đề nghị đặc xá cho 56 phạm nhân đủ điều kiện.

Qua họp xét, Tiểu Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2025 (đợt 2) của Công an tỉnh Bắc Ninh thống nhất đề nghị tổ thẩm định liên ngành, Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương xét đề nghị đặc xá cho 56 phạm nhân đủ điều kiện để sớm tái hòa nhập cộng đồng, trở thành người có ích cho xã hội.