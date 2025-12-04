Bắc Ninh: Cụ bà đến ngân hàng chuyển 450 triệu đồng sau 2 tuần liên tục bị kẻ lừa đảo gọi điện đe dọa – Nhân viên TPBank thấy bất thường, lập tức báo công an

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa phối hợp với Ngân hàng Tiên Phong (TPBank), chi nhánh Quế Võ, ngăn kịp thời một người dân chuyển 450 triệu đồng cho đối tượng lừa đảo mạo danh Công an.

Trước đó, chiều 2/12, tại Ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, bà N.T.L (ở phường Chi Lăng, tỉnh Bắc Ninh) có đến ngân hàng để làm thủ tục chuyển khoản 450 triệu đồng. Tuy nhiên, quá trình trao đổi, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc - là nhân viên của Ngân hàng Tiên Phong - nhận thấy bà L. có một số biểu hiện tâm lý lo lắng cùng với số tiền chuyển khoản lớn nên đã báo cáo với kiểm soát viên của ngân hàng; đồng thời, Ngân hàng Tiên Phong đã trình báo và đề nghị Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp hỗ trợ.

Qua quá trình vận động, tuyên truyền của các nhân viên Ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Quế Võ và cán bộ Công an Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bà L. đã nhận ra đây là chiêu trò lừa đảo mạo danh Công an của các đối tượng lừa đảo và đã kịp thời dừng giao dịch chuyển khoản cho các đối tượng nên đã bảo toàn được toàn bộ tài sản.

Cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh và cán bộ Ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Quế Võ tuyên truyền, thuyết phục, ngăn cản bà N.T.L chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo.

Bà L. cho biết, trong suốt khoảng thời gian từ ngày 20/11 đến ngày 2/12, bà đã liên tục nhận được rất nhiều cuộc điện thoại của các đối tượng với nhiều kịch bản khác nhau, đe dọa bà liên quan đến một vụ án ma túy và yêu cầu bà phải bí mật chuyển nhanh 450 triệu đồng vào tài khoản do chúng cung cấp để phục vụ điều tra.

Do lo sợ trước những lời đe dọa và bản thân liên quan đến pháp luật, bà L. đã đi đến một ngân hàng khác trước đó rút tiền rồi nghe theo lời các đối tượng đến Ngân hàng Tiên Phong, chi nhánh Quế Võ làm các thủ tục chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.

Qua vụ việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo, để tránh là nạn nhân của các chiêu trò lừa đảo chiếm đoạt tài sản tương tự, người dân không nghe và làm theo những yêu cầu của các đối tượng lạ. Khi có cuộc gọi tự xưng là Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án…, phải yêu cầu gửi giấy mời hoặc giấy triệu tập hợp lệ đến Công an địa phương nơi mình cư trú. Khi phát hiện có nghi vấn, người dân phải báo cho người thân biết và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để phối hợp xử lý.