Bắc Ninh chỉ đạo "nóng" về sân bay 5 sao hàng đầu thế giới

Ngày 23/11, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan.

Đối với dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, ngành chức năng và các địa phương đã kê khai được 6.694/7.980 lượt hộ gia đình, cá nhân với diện tích đất nông nghiệp (đất trồng lúa) khoảng 818 ha; ứng chi trả tiền được hơn 2.405 tỷ đồng cho 4.825 lượt hộ dân với diện tích 533,6 ha tại các xã: Lương Tài, Gia Bình, Nhân Thắng.

Bên cạnh đó, khoảng 7.500 ngôi mộ đã được kê khai, kiểm kê. Các đơn vị bắt đầu kê khai, kiểm kê diện tích đất ở…

Về các dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các sở, ngành, địa phương liên quan đang triển khai dự án tái định cư; lập quy hoạch phân khu đô thị, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 công viên nghĩa trang tại xã Đại Lai, khu tái định cư và công viên nghĩa trang tại xã Trung Chính và xã Lương Tài, khu tái định cư tại xã Gia Bình…

Phối cảnh sân bay Gia Bình (Ảnh: VGP).

Đối với tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội (đoạn qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh), Sở Xây dựng đã xác định phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường qua các xã, phường; giới thiệu địa điểm, thống nhất vị trí khu tái định cư, cải tạo mở rộng nghĩa trang…

Đơn vị thực hiện giải phóng mặt bằng đang phối hợp với các địa phương tiến hành điều tra, đo đạc, khảo sát, xác minh diện tích, nguồn gốc sử dụng đất cần thu hồi để thực hiện dự án…

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ, phân loại, làm rõ nguồn gốc đất; thực hiện công khai, bảo đảm đầy đủ quyền lợi chính đáng của người dân, tạo sự đồng thuận để sớm hoàn thành phần diện tích đất nông nghiệp, đáp ứng tiến độ đầu tư các hạng mục chính của dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tuyến đường kết nối và các dự án liên quan.

Các nhà đầu tư phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương hoàn thiện hồ sơ giải phóng mặt bằng, tổ chức cắm mốc ranh giới dự án và chủ động đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ.

Ông khẳng định, công tác giải phóng mặt bằng có ý nghĩa quan trọng trong việc triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các dự án liên quan. Vì vậy, các đơn vị, địa phương phải phối hợp chặt chẽ, nâng cao tinh thần trách nhiệm và quyết tâm hoàn thành theo đúng tiến độ, mục tiêu đề ra.

Về sân bay Gia Bình, ngày 14/11, Chính phủ đã trình Quốc hội chủ trương đầu tư. Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường do Tập đoàn Masterise công bố tháng 11/2025, sân bay Gia Bình dự kiến sử dụng gần 1.885 ha đất tại các xã Gia Bình, Lương Tài, Lâm Thao và Nhân Thắng. Tổng mức đầu tư dự kiến dự án là 196.378 tỷ đồng cho hai giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 cần 141.236 tỷ đồng. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đạt tiêu chuẩn 4F, đáp ứng 30 triệu khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa vào năm 2030; đến năm 2050, công suất nâng lên 50 triệu khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Sân bay Gia Bình được định hướng đạt chuẩn dịch vụ 5 sao quốc tế, nằm trong top 10 cảng hàng không hàng đầu thế giới theo tiêu chí Skytrax và nằm trong nhóm sân bay có trải nghiệm hành khách xuất sắc (ASQ) theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI). Công trình này hướng tới là cửa ngõ hàng không của miền Bắc, là cảng hàng không trung chuyển hành khách, hàng hóa và cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đại tu máy bay (MRO) của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.



