Bắc Mỹ ghi nhận nhiệt độ kỷ lục sau khi châu Á vật lộn với nắng nóng thiêu đốt

Trẻ em chơi dưới đài phun nước ở Portland, bang Oregon để giải nhiệt ngày 12/5. Ảnh: AP

Kênh CNN (Mỹ) đưa tin vào ngày 14/5, một số địa điểm tại khu vực Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương đã trải qua mức nhiệt độ phá kỷ lục. Có thể kể đến thành phố Hoquiam và Quillayute ở bang Washington với nhiệt độ lần lượt 32,7 độ C và 33,3 độ C đã phá vỡ kỷ lục nhiệt độ của tháng 5.

Văn phòng Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) tại thành phố Seattle ngày 15/5 thông báo: “Hôm nay sẽ là ngày thứ 4 liên tiếp Seattle trảo qua mức nhiệt cao trên 26,6 độ C. Lượng thời gian này sẽ ngang với mốc kỷ lục nhiều ngày liên tiếp trên 26,6 độ C trong tháng 5”.

Nhiệt độ cao thường thấy tại Seattle vào cuối tháng 7 là quanh mức 26,1 độ C. Do đó, có thể thấy mức nhiệt trên 26,6 độ C những ngày qua thậm chí vượt qua mức cao thường thấy trong những ngày cao điểm của mùa Hè tại đây.

Tình trạng thời tiết giống với mô hình thời tiết vào giữa mùa Hè tại khu vực. Một vòm áp suất cao lớn đang bao trùm Tây Bắc, tạo điều kiện để gió khô từ trên núi thổi xuống, khiến nhiệt độ tăng vọt trên mức trung bình.

Theo CNN, nhiệt độ đang ở mức cao hơn so với thông thường tại khắp khu vực Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương.

Văn phòng Cơ quan thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) ở phía Tây đang khuyến khích người dân tìm các phương pháp giải nhiệt khác ngoài nước. Nhiệt độ nước tại nhiều nơi trong khu vực đang ở mức trên 10 độ C có thể gây sốc nước lạnh và tăng thân nhiệt ác tính. Nhiều người dân tại khu vực Tây Bắc nước Mỹ ven biển Thái Bình Dương không sử dụng điều hòa nhiệt độ.

Cháy rừng tại Alberta, Canada ngày 5/5. Ảnh: Reuters

Thời tiết nóng nực không chỉ ảnh hưởng đến Mỹ mà còn tác động cực đoan tại phía Tây Canada. Một số thành phố ở British Columbia vào ngày 14/5 đã lập kỷ lục mới về nhiệt độ của tháng, trong đó có Lytton lên tới mức 36,1 độ C.

Canada đã ban hành cảnh báo nhiệt tại phía Bắc Alberta và nhiều nơi ở British Columbia với nhiệt độ được dự đoán đạt 29 độ C. Nhiệt độ đang cao hơn so với mức bình thường, do đó, các cơ quan thời tiết Canada khuyến khích người dân hủy các hoạt động ngoài trời nếu không cần thiết.

Mức nhiệt cũng tác động mạnh đến thời điểm đầu mùa cháy rừng tại Canada. Riêng tại Alberta đã có 89 vụ hỏa hoạn và tính đến nay gây cháy khu vực rộng 1,3 triệu ha.

Ngày 3/5, Liên hợp quốc (LHQ) cảnh báo nguy cơ ngày càng cao hiện tượng El Nino sẽ diễn ra trong vài tháng tới, làm nhiệt độ toàn cầu tăng cao và có thể sẽ dẫn tới những kỷ lục nắng nóng mới. Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) đánh giá khả năng El Nino diễn ra vào cuối tháng 7 là 60% và cuối tháng 9 là 80%.

Theo người đứng đầu cơ quan dự báo khí hậu theo vùng của WMO, Wilfran Moufouma Okia, hiện tượng này sẽ dẫn tới sự thay đổi các hình thái thời tiết và khí hậu trên toàn thế giới.