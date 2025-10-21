Đây là mạng lưới giám sát 5 lớp - từ đáy biển đến không gian - được gọi là chiến lược "Đại dương trong suốt", đặt ra câu hỏi về khả năng tàu ngầm Hoa Kỳ và đồng minh của họ có thể hoạt động mà không bị phát hiện, Defense One đưa tin .

Bắc Kinh đã chứng minh mối đe dọa công nghệ này vào tháng 8 trong cuộc tập trận chung Trung - Nga mang tên "Tương tác hàng hải 2025" được tổ chức gần Vladivostok.

Trong khuôn khổ cuộc tập trận chống tàu ngầm, lực lượng Trung Quốc và Nga đã đồng bộ hóa hệ thống liên lạc và trao đổi dữ liệu thời tiết và dữ liệu không - biển theo thời gian thực. Mục tiêu theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, là tước đoạt mọi nơi ẩn náu của tàu ngầm đối phương.

Những động thái này là ví dụ ban đầu về mạng lưới phát hiện tự động hoàn thiện mà Trung Quốc có ý định mở rộng ra nhiều vùng biển và đại dương.

Minh họa phao thông minh của Trung Quốc.

Mạng lưới Đại dương Trong suốt được thiết kế để cung cấp khả năng theo dõi liên tục theo thời gian thực các vật thể trên khắp các vùng biển rộng lớn, bao gồm 5 lớp được kết nối với nhau, mỗi lớp thực hiện một chức năng quan sát và thu thập dữ liệu riêng biệt.

Tầng đầu tiên là cụm sao Đại Dương (không gian). Đây là một chòm sao vệ tinh với hệ thống đo độ cao radar giao thoa và hệ thống định vị lidar đại dương. Chúng cung cấp khả năng thăm dò rộng khắp các khu vực biển và đánh dấu những điểm kích hoạt các tầng thấp hơn của hệ thống.

Cấp độ thứ hai là giao diện không - biển, bao gồm các phao tiên tiến, tàu lượn sóng và tàu mặt nước không người lái triển khai dọc theo eo biển và thềm lục địa quan trọng về mặt chiến lược. Chúng thu thập dữ liệu từ đại dương phía trên và truyền về bờ qua vệ tinh hoặc mạng di động.

Cấp độ thứ ba là biển sâu, bao gồm phương tiện tự hành dưới biển, có thể tuần tra độ sâu dưới đáy đại dương, thực hiện phân tích âm thanh môi trường. Chúng lấp đầy những khoảng trống thông tin do các cảm biến quỹ đạo để lại.

Lễ ra mắt thiết bị đo nhiệt độ, độ mặn và độ sâu của nước biển của Trung Quốc.

Tầng thứ tư là một góc nhìn dưới nước, nằm dưới đáy biển. Các đài quan sát, được kết nối bằng cáp, chứa những mảng sonar thụ động, đèn hiệu dẫn đường và trạm sạc điện. Chúng cung cấp dịch vụ bảo trì bí mật cho phương tiện không người lái và cho phép chúng tiếp tục hoạt động tự động mà không cần phải nổi lên mặt nước.

Tầng cuối cùng là Deep Blue Brain - Đây là trung tâm chỉ huy và phân tích chính, kết hợp dữ liệu từ tất cả các tầng, tạo nên một bức tranh hoạt động duy nhất về đại dương. Đây là nơi nhiệm vụ được thiết lập, các hoạt động được lên kế hoạch và những mục tiêu được hình thành cho mạng lưới tác chiến.

Các chuyên gia tin rằng việc triển khai hệ thống này sẽ tăng cường đáng kể khả năng giám sát hàng hải của Trung Quốc và tạo ra những khó khăn chưa từng có cho lực lượng tàu ngầm của Hoa Kỳ, Nhật Bản và Úc - những nước vốn dựa vào khả năng tàng hình ở độ sâu lớn của đại dương.