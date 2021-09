Bắc Giang liên tục công bố dự án mới, 'sốt đất' có tái diễn?

Liên tục công bố dự án mới, các buổi đấu giá đất vẫn sôi động



Báo cáo thị trường của Batdongsan.com.vn cho thấy trong bối cảnh lượt quan tâm đến toàn thị trường bất động sản nói chung giảm thì chỉ số này lại có dấu hiệu tăng tại thị trường Bắc Giang trong tháng 7, 8. Thực tế, đây không phải lần đầu bất động sản Bắc Giang có lượt quan tâm vượt trội so với mặt bằng chung cả nước. Hồi tháng 3, báo cáo của Batdongsan.com.vn cũng cho thấy địa ốc của tỉnh này nằm trong nhóm những thị trường được quan tâm nhất tại phía Bắc khi lượt quan tâm tăng 37% so với quý liền trước. Xếp sau đó là Hòa Bình (tăng 35%), Bắc Ninh (tăng 28%)...

Từ tháng 6 đến nay, Bắc Giang liên tục duyệt nhiệm vụ các dự án BĐS mới, bao gồm cả dự án khu đô thị, khu du lịch, khu công nghiệp... Ảnh: Dân Trí

Từ đầu năm đến nay, Bắc Giang cũng liên tục công bố thông tin về các dự án mới. Theo thống kê của Người Đồng Hành, chỉ tính riêng trong tháng 8, tỉnh này duyệt nhiệm vụ quy hoạch 1/500 cho 7 dự án khu đô thị (KĐT), khu du lịch trên địa bàn. Đầu tháng, tỉnh duyệt nhiệm vụ quy hoạch KĐT nghỉ dưỡng Đồi Ngô 1 tại các xã Chu Diện và Yên Sơn, huyện Lục Nam với quy mô 60 ha. Tiếp sau đó, 2 dự án KĐT Quảng Minh - Ninh Sơn (98 ha), KĐT số 3 tại xã Quảng Minh và thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (56 ha) cũng được duyệt nhiệm vụ quy hoạch.



Đến giữa tháng 8, tỉnh công bố duyệt nhiệm vụ quy hoạch cho 3 dự án nữa, bao gồm Khu đô thị số 1, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên (32,4 ha); Khu dân cư Đại Phú, thị trấn Vôi, huyện Lạng Giang (19,3 ha); Khu dân cư phía Nam xã Song Mai, TP Bắc Giang (19,3 ha). 3 dự án được định hướng trở thành các khu đô thị mới, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ...

Hai dự án còn lại là KĐT số 5, thị trấn Tân An, xã Lão Hộ, huyện Yên Dũng (34,7 ha); khu du lịch và sân golf trên núi Nham Biền.

Trước đó, cuối tháng 6, UBND tỉnh Bắc Giang duyệt quy hoạch xây dựng 2 đô thị gần 4.000 ha là đô thị Cẩm Lý và Lan Mẫu, đều thuộc huyện Lục Nam. Sang tháng 7, tỉnh này chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu nhà ở xã hội dành cho công nhân (xã Quang Châu, huyện Việt Yên) với tổng vốn đầu tư hơn 1.048 tỷ đồng, dự kiến giải quyết chỗ ở cho khoảng 3.600 người lao động.

Ngoài các dự án KĐT, khu du lịch, tỉnh Bắc Giang cũng duyệt quy hoạch phân khu xây dựng 3 KCN lớn gồm KCN Yên Lư (huyện Yên Dũng), KCN Tân Hưng (huyện Lạng Giang) và KCN Yên Sơn - Bắc Lũng (huyện Lục Nam).

Ngoài ra, các hoạt động mua bán đất đấu giá trong tháng 7 và tháng 8 tại Bắc Giang diễn ra sôi động. Ba cuộc đấu giá gần đây nhất tại Hiệp Hòa, Việt Yên ghi nhận đông người tham gia đấu, số tiền thu về cao hơn nhiều so với số tiền khởi điểm. Đơn cử, Báo Bắc Giang đưa tin phiên đấu giá 40 lô đất tại Hiệp Hòa hôm 14/8 cho kết quả 100% các lô đất trúng đấu giá. Tổng số tiền trúng đấu giá là hơn 44,1 tỷ đồng, chênh lệch so với giá khởi điểm gần 14,5 tỷ đồng. Lô trúng đấu giá có mức chênh lệch cao nhất hơn 1,2 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm 535 triệu đồng.

Vì sao thị trường sôi động bất chấp dịch bệnh?

3 tháng đầu năm, Bắc Giang xuất hiện cơn "sốt đất" cục bộ, giá đất tại nhiều khu vực bị đẩy lên 30-70%.

Bắc Giang đứng thứ 6 cả nước về thu hút vốn đầu tư FDI, chỉ sau Long An, TPHCM, Cần Thơ, Bình Dương, Hải Phòng.

"Chính bởi thực tế này, tiềm năng đầu tư của bất động sản Bắc Giang trong trung và dài hạn là khá lớn. Với việc dòng vốn FDI tăng và nhiều dự án lớn được triển khai, sau dịch bệnh, thị trường Bắc Giang sẽ thu hút sự quay trở lại của nhà đầu tư", ông Nguyễn Quốc Anh nói.

Đồng tình, ông Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng cho rằng Bắc Giang là địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển bất động sản. Ngoài các yếu tố vĩ mô, bản thân Bắc Giang có vị trí gần Hà Nội, có hạ tầng phát triển, có thể kết nối với nhiều tỉnh thành khác, có nhiều khu công nghiệp lớn... "Đây là những điều kiện để Bắc Giang trở thành nam châm đối với các nhà đầu tư", ông Đính nói.

Về nguy cơ tái diễn "sốt đất" tại địa phương này, ông Nguyễn Văn Đính cho rằng nguồn cung và giá đất ở Bắc Giang đã ở mức cao, do đó, thị trường sẽ không xuất hiện các cơn sốt như hồi đầu năm.

"Hồi đầu năm, bất động sản Bắc Giang lên cơn sốt, chủ yếu diễn ra tại các dự án chưa được cấp phép hoặc chưa đủ điều kiện mua bán. Sau đó, UBND tỉnh này đã chấn chỉnh kịp thời và đưa thị trường đi vào ổn định. Với các điều kiện hiện tại, theo tôi, thị trường Bắc Giang sẽ không tái diễn "sốt đất"". ông Đính nói.