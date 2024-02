Bắc Giang: Chồng sát hại vợ rồi tự gây thương tích giữa đêm khuya

Sáng 20/2, Công an tỉnh Bắc Giang thông tin, hồi 02h20’ ngày 19/02/2024, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Yên Dũng về vụ việc nghiêm trọng.

Cụ thể, khoảng hơn 01h00’ cùng ngày, bà Luyện Thị Hiến, sinh năm 1952, trú tại thôn Voi, xã Quỳnh Sơn, huyện Yên Dũng phát hiện con dâu là chị Nguyễn Thị Hà, sinh năm 1981 chết trong phòng ngủ của gia đình và anh Trương Đình Thành, sinh năm 1979 (là con trai bà Hiến và là chồng chị Hà) có nhiều thương tích trên người.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an huyện Yên Dũng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức điều tra, xác minh làm rõ vụ việc.

Địa điểm nơi xảy ra vụ án. Ảnh: CA Bắc Giang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 03h30’ cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Yên Dũng điều tra làm rõ, vận động Trương Đình Thành đầu thú về hành vi “Giết người”.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: Thành và chị Hà kết hôn, chung sống với nhau từ năm 1999 đến nay. Thời gian gần đây do mâu thuẫn tình cảm nên khoảng 01h00’ ngày 19/02/2024, Thành đã dùng tay bóp cổ chị Hà dẫn đến tử vong; sau khi gây án, Thành dùng dao tự gây thương tích cho bản thân. Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tạm giữ Trương Đình Thành đề điều tra, xử lý về hành vi “Giết người”.

Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cao người dân rằng để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm “Giết người” xuất phát từ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, đề nghị người dân chủ động, kịp thời phát hiện, có biện pháp hòa giải những mâu thuẫn phát sinh trong sinh hoạt hàng ngày giữa các thành viên trong gia đình, hàng xóm, không để kéo dài, tích tụ làm nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các vụ án, vụ việc thương tâm. Trường hợp mâu thuẫn không thể hòa giải được cần báo cáo Chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng, đoàn thể để kịp thời có biện pháp giải quyết.