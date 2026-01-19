Bạc chạm ngưỡng 100 triệu/kg sắp không còn là chuyện đùa

Theo dữ liệu từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay tăng mạnh. Bạc 999 1 lượng niêm yết ở mức 3.514.000 đồng/lượng (mua vào) và 3.623.000 đồng/lượng (bán ra).

Trong khi đó, loại bạc thỏi 999 1kg có giá 93.706.432 đồng/thỏi (mua vào) và 96.613.092 đồng/thỏi (bán ra), cập nhật lúc 09:30 ngày 19/1.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giảm còn 93 USD/ounce.

Giá bạc có thời điểm đã tăng hơn 4% lên gần 94 đô la mỗi ounce vào thứ Hai đầu tuần, đạt mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế mới đối với 8 quốc gia châu Âu nhằm giành quyền kiểm soát Greenland, làm tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu đã thảo luận về các biện pháp trả đũa tiềm năng, bao gồm việc khôi phục kế hoạch áp thuế đối với hàng hóa Mỹ năm ngoái, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khác kích hoạt công cụ chống cưỡng chế của EU.

Trong khi đó, kim loại này đã chịu áp lực trong hai phiên giao dịch gần đây sau khi chính quyền ông Donald Trump quyết định không áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả bạc, loại kim loại đã được thêm vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ năm ngoái do vai trò quan trọng của nó trong công nghệ năng lượng xanh và điện tử.

Tình trạng thiếu hụt nguồn cung cũng khiến bạc trở thành một tài sản quan trọng, với thị trường London trải qua tình trạng khan hiếm trong năm qua.