Bắc Bộ sẽ có mưa to đến rất to trong 2 ngày cuối tuần

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thuỷ văn Trung ương, đêm 10/8 và ngày 11/8, ở khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 12/8.

Mưa lớn có khả năng gây ngập lụt ở các vùng trũng, khu đô thị. Ảnh: Việt Hùng

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước trong 3 ngày tới

- Bắc Bộ: có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to.

- Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An từ ngày 11/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng, khu vực từ Nghệ An đến Ninh Thuận có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, riêng khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối ngày 12/8 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; ngày nắng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định diễn biến thời tiết trong 10 ngày tới

- Bắc Bộ: từ khoảng ngày 16-20/8 khả năng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

- Trung Bộ: khu vực Thanh Hóa, Nghệ An đêm 12-13/8 chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Các nơi khác ở Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Khu vực Tây Nguyên: chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông.

- Khu Vực Nam Bộ: chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.