Bắc Bộ sắp đón mưa lớn nhiều ngày, đề phòng sấm sét dữ dội

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ đêm 14/6 đến ngày 16/6, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén và đẩy xuống Bắc Bộ, cùng hội tụ gió trên cao sẽ gây mưa to đến rất to cho vùng núi, trung du Bắc Bộ. Sau đó, mưa sẽ mở rộng dần ra các khu vực khác. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc sẽ dịu dần sau khi đón mưa lớn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn xuất hiện ngay sau đợt nắng nóng gay gắt sẽ khiến không khí bị xáo trộn, đối lưu mạnh nên dễ xảy ra dông lốc, sấm sét dữ dội.

Bên cạnh đó, nền đất ở vùng núi, trung du Bắc Bộ chưa kịp phục hồi sau đợt mưa lớn tuần trước nên mưa lớn có nguy cơ cao gây sạt lở đất, lũ quét, lũ ống.

Từ ngày 15/6, nhiệt độ tại miền Bắc giảm dần.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 13 và ngày 14/6

Thời tiết Hà Nội đêm không mưa; ngày nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 29-38 độ.

Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực Hòa Bình và Nam Sơn La có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 26-38 độ.

Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng khu vực đồng bằng và trung du có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27-38 độ, có nơi trên 38 độ.

Khu vực Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế đêm không mưa; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 28-39 độ.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 27-39 độ.

Khu vực Tây Nguyên đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 21-32 độ.

Nam Bộ đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối mai có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ từ 25-35 độ.