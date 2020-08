Bắc Bộ mưa lớn trong 2 ngày tới do ảnh hưởng của bão số 4

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 19/8, bão số 4 đã đi vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).



Vào lúc 7 giờ, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc; 112,9 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90 - 100 km/giờ), giật cấp 13. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 150km, bán kính gió mạnh cấp 10 khoảng 70 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi sâu vào đất liền và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 7 giờ ngày 20/8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 24,1 độ Vĩ Bắc; 108,0 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây Bắc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40 - 50 km/giờ), giật cấp 8.

Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và suy yếu thành một vùng áp thấp. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 4, từ ngày 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Đông Bắc của nước ta có mưa to (phổ biến 50 - 150mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt).

Từ chiều 20/8 đến ngày 22/8 ở khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa to đến rất to (phổ biến 100 - 200mm/đợt, có nơi trên 250mm/đợt); khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, có nơi mưa to (phổ biến 40 - 80mm/đợt).