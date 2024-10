Mưa ở Trung Bộ hôm nay sẽ tạm giảm, chỉ còn vài điểm mưa to cục bộ với lượng trên 80 mm. Tình hình ngập ở Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế còn xảy ra cục bộ ở những nơi trũng thoát nước chậm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm 30/10 và sáng sớm 31/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to; riêng khu vực Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/10 đến 3h ngày 31/10 cục bộ có nơi trên 60 mm như: Bạch Mã (Thừa Thiên Huế) 135 mm, phường Hòa Hiệp Bắc (Đà Nẵng) 63,4 mm..

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa. Ngày 31/10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 80 mm; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, thời gian qua, trên khu vực vùng núi các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng liên tục có mưa lớn kéo dài, đất đá đã bão hòa, lũ trên các sông đã xuống nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sạt lở đất ngay cả khi mưa đã giảm.

Trong ngày 31/10, các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng cần đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện: Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh); Lệ Thủy (Quảng Bình); Đa Krông, Hải Lăng, Triệu Phong, thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); A Lưới, Nam Đông, Phong Điền, Phú Lộc, thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà (Thừa Thiên - Huế); Hòa Vang, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Ngũ Hành Sơn, Sơn Trà (Đà Nẵng).

Nằm ở sâu phía Nam của miền Trung, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Nha Trang và Phan Thiết hôm nay ít mưa, trời nắng, nhiệt độ phổ biến 31 - 32 độ C, riêng Phan Thiết nhiệt độ cao nhất 34 độ C, cảm giác nóng vào buổi trưa.

Ở khu vực Bắc Bộ, hôm nay trời chỉ lạnh vào sáng sớm và đêm. Trưa nay nắng mạnh, nhiệt độ tăng nhanh, tại Thủ đô Hà Nội và các thành phố Ninh Bình, Việt Trì, Hải Phòng, Lạng Sơn, Hà Giang, Lào Cai, Điện Biên Phủ lên mức 30 - 33 độ C. Độ ẩm thấp nhất hầu hết khu vực đều xuống dưới 60%, trời khá khô.

Tây Nguyên và Nam Bộ từ sáng đến trưa nhiều nơi trời nắng. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nhờ lợi thế địa hình nên bầu không khí dịu mát, nhiệt độ trưa nay khoảng 26 - 30 độ C. TP Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ nóng hơn, nhiệt độ trưa nay khoảng 32 - 34 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 31/10, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 8 - 10, giật cấp 12; sóng biển cao từ 5 - 7 m; biển động rất mạnh. Vùng biển phía Nam khu vực giữa Biển Đông và phía Bắc khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển Trường Sa) có gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; sóng biển cao từ 2 - 3 m; biển động; đêm gió giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 31/10, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa rào và dông rải rác; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7 - 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 31/10:

Thủ đô Hà Nội ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 32 độ C.

Phía Tây Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Sáng sớm và đêm trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C, có nơi dưới 18 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, sáng sớm có nơi có sương mù, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Bắc cấp 2 - 3. Sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam nhiều mây có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2 - 3. Phía Bắc sáng sớm và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C, riêng phía Bắc có nơi trên 30 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc (Đà Nẵng đến Quảng Ngãi) nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng từ Bình Bịnh đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Bắc đến Tây cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất, phía Bắc từ 27 - 30 độ C; phía Nam từ 31 - 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.