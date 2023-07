Bắc Bộ có mưa to đến rất to, nhiệt độ giảm mạnh

Theo bản tin từ Trung tâm khí tượng thuỷ văn Quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (28/7), ở khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to; khu vực Việt Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Ngày 28-29/7, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to. Khu vực Đông Bắc và đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to (mưa lớn tập trung vào chiều và đêm).

Nhiều khu vực trên cả nước hôm nay có to đến rất to. Ảnh: Việt Hùng

Dự báo, từ ngày 30/7, mưa lớn ở Bắc Bộ giảm dần. Ngày và đêm 30/7, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Từ ngày 28/7, nhiệt độ ở Bắc Bộ giảm mạnh 4-5 độ so với các ngày trước, nhiệt độ duy trì từ 27-33 độ từ nay đến giữa tuần tới.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ đêm 29/7 đến ngày 6/8

- Khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An: từ đêm 29/7-2/8 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

- Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận: từ đêm 29-30/7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to ( mưa dông tập trung vào chiều tối và tối).

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ: từ đêm 29-30/7 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất; từ ngày 31/7-06/8 chiều và tối có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.