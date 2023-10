Bà xã Jang Dong Gun khoe khoảnh khắc ngọt ngào bên chồng nhân dịp sinh nhật tuổi 51

Hôm qua (6/10) là sinh nhật lần thứ 51 của Go So Young - bà xã Jang Dong Gun . Trong dịp đặc biệt này, thay vì dành thời gian riêng tư bên nhau, vợ chồng Jang Dong Gun quyết định ăn mừng cùng nhóm bạn bè thân thiết.

Sáng nay (7/10), nữ diễn viên Go So Young mới chia sẻ lên trang cá nhân loạt khoảnh khắc vui vẻ trong bữa tiệc sinh nhật cùng ông xã tài tử và bạn bè thân thiết.

Bà xã Jang Dong Gun đón sinh nhật bên chồng và nhóm bạn thân

Bước sang tuổi 51, ngoại hình vợ Jang Dong Gun vẫn rất trẻ trung

Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young ôm nhau cực ngọt ngào trước ống kính của nhóm bạn thân.

Đứng trước ánh mắt của hội bạn thân, Jang Dong Gun và Go So Young chẳng ngần ngại trao nhau ánh mắt tình tứ nhưng không kém phần hài hước. Nữ diễn viên Go So Young trao ông xã ánh mắt chuẩn “nóc nhà” quyền lực. Về phần Jang Dong Gun, nam tài tử nhìn bà xã với ánh mắt “3 phần bất lực, 7 phần cưng chiều”.

Dù đều đã bước sang tuổi ngũ tuần và chung sống với nhau một thời gian dài, nhưng vợ chồng Jang Dong Gun - Go So Young vẫn giữ được tình yêu ngọt ngào, khiến ai cũng phải ghen tị.

Nữ diễn viên Go So Young từ sau khi lập gia đình gần như đã lui về hậu trường, không còn xuất hiện trên màn ảnh. Hiện tại, bà xã Jang Dong Gun tập trung cho gia đình nhỏ cùng công việc kinh doanh riêng. Về phần Jang Dong Gun, nam tài tử chỉ thỉnh thoảng nhận dự án mới. Thời gian còn lại, nam tài tử đều dành hết cho gia đình.