Nữ diễn viên Go So Young - bà xã Jang Dong Gun từ lâu đã luôn được công nhận là mỹ nhân đẹp nhất nhì làng giải trí Hàn Quốc. Thậm chí, nhan sắc của cô còn được đánh giá cao hơn các tượng đài như: Kim Tae Hee, Song Hye Kyo, Jeon Ji Hyun.



Nguyên nhân là nhờ gương mặt cùng nhan sắc đẹp bất biến của Go So Young. Tới nay, dù đã là "mẹ 2 con" và bước sang tuổi 50 thì nhan sắc của bà xã Jang Dong Gun cũng chẳng hề xuống cấp mà thậm chí còn lên hương theo thời gian.

Mới đây, Go So Young tiếp tục leo lên bảng tin tức được tìm kiếm nhiều nhất trên Naver Hàn Quốc nhờ lại hình ảnh đời sống thường ngày. Trong loạt ảnh mới, Go So Young khoe những khoảnh khắc đi chơi, ăn uống cùng bạn bè. Điều đáng chú ý chính là nhan sắc tươi trẻ và rạng rỡ của bà xã Jang Dong Gun.

Nhìn loạt ảnh mới, công chúng đều phải ngỡ ngàng, chẳng ai nghĩ rằng, nữ diễn viên đã bước sang tuổi 50. Chẳng những nhan sắc mà vóc dáng thon thả, cân đối cùng đôi chân dài thẳng tắp của Go So Young cũng trở thành tiêu điểm được công chúng bàn tán. Mọi người đều bày tỏ sự ghen tị cùng ngưỡng mộ trước thân hình hoàn hảo của bà xã Jang Dong Gun.

