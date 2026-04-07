Bà xã 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy qua đời

Theo Sohu đưa tin sáng 7/4, bà Trần Lệ Hoa - vợ của nam diễn viên Trì Trọng Thụy vừa qua đời vì bệnh tật ở tuổi 85. Theo thông tin trên cáo phó, bà Trần Lệ Hoa mất tại Bắc Kinh ngày 5/4.

Thông tin về lễ tang của bà hiện vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên truyền thông Hoa ngữ cho rằng xét đến vị thế của bà khi còn sống, chắc chắn lễ tang sẽ không đơn giản.

Sinh thời, nữ doanh nhân Trần Lệ Hoa sở hữu khối tài sản 58 tỷ NDT (hơn 8 tỷ USD). Bà Trần Lệ Hoa là tỷ phú trong lĩnh vực bất động sản và được truyền thông Trung Quốc gọi là "nữ vương bất động sản". Năm 2016, bà là người phụ nữ giàu nhất Trung Quốc.

Những năm qua, do tuổi cao, công việc kinh doanh của bà Trần Lệ Hoa được giao cho những người con của mình quản lý. Bà dành phần lớn thời gian an dưỡng tuổi già cùng "ông xã" Trì Trọng Thụy.

Đầu năm 2023, truyền thông Trung Quốc đưa tin, theo di chúc được công khai, bà Trần Lệ Hoa để lại cho 3 người con chung và chồng đầu, mỗi người một khoản thừa kế khoảng 10 tỷ NDT (hơn 34.000 tỷ đồng).

Số tài sản còn lại dành cho người chồng hiện tại của bà - diễn viên Trì Trọng Thụy. Ước tính số tài sản "Đường Tăng" Trì Trọng Thụy được thừa hưởng là hơn 4 tỷ USD.

Trì Trọng Thụy sinh năm 1952, xuất thân trong một gia đình có truyền thống trong nghệ thuật kinh kịch tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Năm 1981, ông tốt nghiệp Học viện kịch nói Thượng Hải (Trung Quốc) và từ đó bắt đầu vai trò diễn xuất chuyên nghiệp.

Trong Tây du ký 1986 , Trì Trọng Thụy đảm nhiệm vai Đường Tăng. Trong số 3 diễn viên thể hiện vai này, Trì Trọng Thụy được xem là người có thời lượng nhiều nhất (17 tập ở cả 2 phần).

Thành công của Tây du ký góp phần đưa danh tiếng của Trì Trọng Thụy đạt đến đỉnh cao. Tuy nhiên, ông lại quyết định rời bỏ làng giải trí với lý do muốn tập trung cho đam mê kinh doanh. Điều này khiến công chúng tiếc nuối nhiều năm qua.

Sau quyết định giải nghệ, Trì Trọng Thụy kết hôn với tỷ phú Trần Lệ Hoa. Trì Trọng Thụy gặp bà Trần Lệ Hoa vào một ngày mùa đông năm 1988 khi bà cùng bạn bè đến nhà hát Kinh kịch xem biểu diễn. Tại đây, bà Trần Lệ Hoa tình cờ nhận ra ngay đó là diễn viên đóng vai Đường Tăng trong Tây du ký mà mình yêu thích.