Bà xã David Beckham cấm tiệt con gái cưng Harper làm 1 chuyện trước khi thành người lớn

Sau khi bộ phim phóng sự Victoria Beckham lên sóng, công chúng mới giật mình phát hiện hóa ra bà xã cựu danh thủ nước Anh từng phải chịu nhiều tổn thương vì những lời bàn ra tán vào, miệt thị ngoại hình. Kết quả, Victoria mắc phải căn bệnh kén ăn, đến giờ vẫn chưa thể chữa khỏi. Từ những trải nghiệm thực tế của bản thân, Victoria luôn tìm cách bảo bọc ái nữ Harper thật tốt, tránh cho con giẫm phải "vết xe đổ" của mẹ.

Vợ chồng Beck - Vic và ái nữ Harper.

Bà xã David Beckham từng nhiều lần thể hiện sự lo lắng về việc con gái cưng: "Con bé đang ở trong giai đoạn dậy thì, cơ thể dần có những sự thay đổi lớn. Chúng tôi muốn đảm bảo là gia đình mình có thể trò chuyện, tâm sự nhiều hơn với con bé và xác định rằng những người xung quanh Harper đều là bạn tốt. Thế nhưng, việc bị miệt thị ngoại hình thực sự rất đáng sợ".

Ngoài ra, Victoria còn nhấn mạnh rằng, cô cảm thấy "filter hoàn hảo" trên các trang mạng xã hội có thể khiến cho các thanh thiếu niên lo lắng khi so sánh giữa ảo và thật, thấy thất vọng về bản thân mình và từ đó dẫn đến những biện pháp giảm cân tiêu cực.

Chính vì lý do này, Victoria từng kiên quyết phản đối, không cho Harper lập tài khoản mạng xã hội riêng khi chưa trưởng thành. Nữ ca sĩ không muốn con gái đối mặt trực tiếp với những lời bình luận ác ý khi tâm lý còn chưa vững vàng: "Tôi muốn bảo vệ sự hồn nhiên của con bé".

Vợ chồng Beck – Vic cũng đã thảo luận rất nhiều lần xem khi nào mới là thời cơ thích hợp để con gái mở ra cánh cửa mới. Và cuối tháng 9 vừa qua, khi vừa tròn 14 tuổi, Harper Beckham đã ra mắt trang mạng xã hội riêng.

Hiện tại, Harper có tài khoản tích xanh nhưng vẫn để chế độ riêng tư. Cả bố mẹ - David Beckham và Victoria - cùng hai anh trai Cruz và Romeo đều đã nhấn follow Harper. Bản thân Victoria Beckham cũng đã chia sẻ bài viết đầu tiên của Harper như một động thái ủng hộ con gái yêu.

Dù vậy, những lo lắng của Victoria Beckham về việc Harper tham gia mạng xã hội chẳng phải là lo hão. Là ái nữ duy nhất của cặp đôi quyền lực nhất nhì nước Anh, tiểu thư Harper từ nhỏ luôn bị giới truyền thông, công chúng soi xét đến từng chân tơ kẽ tóc.

Khi mới 6 tuổi, út cưng nhà Beckham đã bị một số cư dân mạng chê bai ngoại hình, thậm chí đặt cho biệt danh "bé Michelin", ám chỉ rằng cô bé thừa cân. Đối mặt với những bình luận ác ý, nhà Beckham luôn kiên định đứng về phía Harper và có những hành động đáp trả thích đáng như thẳng tay "block" (chặn tài khoản) hoặc dành những lời có cánh khen ngợi cho Harper trên mạng xã hội.

Dù có sự bảo bọc của gia đình nhưng e rằng công chúa nhà Beckham cũng sẽ "sốc văn hóa" khi phải chứng kiến sự "độc hại" của các nền tảng mạng xã hội hiện nay. Đặc biệt là khi Harper được cho là sắp chính thức bước chân vào showbiz sau một loạt động thái như "nhá hàng" nhãn hiệu riêng, giúp mẹ trong việc kinh doanh…

Harper Beckham bị miệt thị ngoại hình khi mới 6 tuổi.

Victoria từng là thành viên của nhóm nhạc Spice Girls đình đám và giờ đây là nhà thiết kế cực kỳ thành công. Cô khiến công chúng phải trầm trồ khi đã ở tuổi 50 nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, chẳng khác nào thuở thiếu nữ, thậm chí còn mặc vừa như in bộ váy cưới từ 25 năm trước.

Thế nhưng ít ai, biết, Victoria Beckham từng phải chịu nhiều đau khổ vì bị miệt thị ngoại hình. Không chỉ bị chỉ trỏ về nhan sắc, cân nặng khi còn theo học ở trường nghệ thuật, thuở mới debut với nhóm Spice Girls, nữ ca sĩ bị tổn thương nặng nề khi bị giới truyền thông gắn cho danh hiệu chẳng mấy hay ho "Porky Posh" (Quý cô sang chảnh béo ú).

Victoria chia sẻ: "Tôi cảm thấy hoài nghi chính bản thân mình, không thích chính bản thân mình. Khi soi gương, tôi bắt đầu thấy hoang mang, mất nhận thức về bản thân: 'Tôi béo hay là gầy?'". Không hề chia sẻ với gia đình, cô tự tìm cách giải quyết bằng phương pháp ăn kiêng cực đoan, dẫn đến mắc chứng kén ăn, cả người gầy rộc đến đáng sợ.

Victoria tơi tả vì ép cân quá đà.

David Beckham cũng từng chỉ trích việc giới truyền thông những năm 90 soi xét và phê bình quá quắt về vợ mình. Có lần khi Victoria tham gia show truyền hình, một MC đã bắt cô phải khoe cân nặng trước ống kính, dù khi đó nữ ca sĩ vừa mới sinh con được 6 tháng.

Cựu đội trưởng nước Anh cho biết: "Khi tôi mới quen biết Victoria, cô ấy mặc bộ đồ thể dục ngồi trong nhà, tươi cười thoải máo và còn uống rượu nữa. Thế nhưng từ đó, tất cả mọi việc trở nên tồi tệ hơn, vì cô ấy bị phê bình một cách vô lý".

Bà xã David Beckham bị soi xét cân nặng dù mới sinh con chưa lâu.

Suốt nhiều năm qua, Victoria luôn tuân thủ chế độ ăn nghiêm ngặt để giữ dáng, chỉ ăn rau luộc và cá nướng không dầu, không gia vị. Mặc dù không còn là cô bé tự ti thuở trước nhưng netizen cho rằng những tổn thương tâm lý trong quá khứ vẫn bám theo Victoria. Và giờ đây, nữ ca sĩ đang tìm mọi cách bảo bọc cho ái nữ, tránh cho cô bé cũng rơi vào tình cảnh như mình thuở trước.