Bà xã Anh Đức: 'Tôi không ngại những ồn ào tình ái trong quá khứ của chồng'

Anh Phạm vừa trở lại màn ảnh rộng với vai cô tiểu thư đài các tên Tuyết trong phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu . Trong cuộc trò chuyện với Báo Điện tử VTC News, nữ diễn viên cho biết, được làm việc với đạo diễn Victor Vũ, cô có thêm nhiều trải nghiệm, bài học cho chặng đường làm nghề.

Bên cạnh đó, Anh Phạm thừa nhận sự nghiệp thăng hoa hơn khi cưới Anh Đức. Không chỉ cùng vun vén tổ ấm, Anh Đức cũng là người đồng hành với vợ trong công việc diễn xuất.

Nhận vai Tuyết vì thích từ "tiểu thư"

- Anh Phạm đến với vai Tuyết trong "Thám tử Kiên" thế nào?

Tôi đăng ký casting khi tình cờ đọc một thông tin trên mạng rằng đoàn phim Thám tử Kiên đang tìm kiếm diễn viên. Lúc đó, tôi hoàn toàn là người mới, không có ai giới thiệu hay dẫn dắt.

Khi đọc danh sách các nhân vật, tôi thấy mỗi vai chỉ có một vài dòng mô tả ngắn. Riêng vai Tuyết chỉ ghi đơn giản: "Tuyết, tiểu thư, con nhà quan" là hết. Lúc đó, ngoài vai Tuyết còn có một vai nữa là Nga, nhưng Nga thì mới chỉ 17 tuổi, trong khi tôi đã lớn hơn khoảng 10 tuổi nên không phù hợp.

Cuối cùng, tôi chọn thử vai Tuyết, một phần cũng vì trong tiềm thức rất thích từ "tiểu thư" - nghe có gì đó thú vị và gợi mở.

Tạo hình của nhân vật Tuyết trong "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu".

- Đóng vai phản diện như Tuyết, chị có có sợ bị khán giả ghét?

Khi đọc kịch bản, tôi cảm nhận rằng Tuyết là một người rất khao khát có được những điều cô ấy muốn, nhưng lại không bao giờ được công nhận; nên phản ứng của Tuyết không hẳn là ác, mà nó là cách thể hiện rất riêng của cô ấy.

Tôi biết có nhiều diễn viên trẻ ngại nhận vai phản diện vì sợ bị ghét lây, sợ khán giả không tách bạch được nhân vật và diễn viên. Nhưng với tôi, nếu khán giả xem phim mà tức, mà bực bội với nhân vật của mình thì là điều đáng mừng. Điều đó có nghĩa là tôi đã làm tròn vai, thể hiện nhân vật đủ sức nặng để tạo ấn tượng mạnh. Với tôi, bị ghét vì vai diễn là một dạng thành công trong diễn xuất.

- Lần đầu làm việc với đạo diễn nổi tiếng Victor Vũ, Anh Phạm có gặp nhiều áp lực?

Khi biết tin được nhận vai, tôi vui mừng dù chưa biết Tuyết là nhân vật thế nào, có nhiều đất diễn hay không. Chỉ cần biết phim do anh Victor Vũ làm đạo diễn là tôi đã cảm thấy rất tự tin. Tôi biết tay nghề của anh, biết những tác phẩm trước đó và đã ngưỡng mộ anh từ lâu. Chính vì vậy, khi có cơ hội này, tôi chỉ nghĩ là mình phải cố gắng hết sức, không được để lỡ.

Khi bắt đầu làm việc, áp lực của tôi được xoa dịu rất nhiều nhờ chính con người của anh Victor. Anh điềm tĩnh, nhẹ nhàng và rất tình cảm, hoàn toàn khác với hình dung trước đó của tôi về một đạo diễn tài giỏi. Anh không nói nhiều nhưng mỗi lần góp ý, anh thường gọi riêng, nói rất nhỏ và rất tinh tế. Anh không bao giờ la mắng hay tạo áp lực mà luôn dẫn dắt bằng cách khéo léo.

- Phải chăng chị không áp lực vì từng đóng phim của Trấn Thành - một đạo diễn nổi tiếng khó tính?

Với tôi, cả anh Trấn Thành và anh Victor Vũ đều rất kỹ tính và khó tính, nhưng mỗi người lại có cách thể hiện khác nhau.

Khi làm việc với anh Thành, tôi học được rất nhiều. Anh chia sẻ nhiều kiến thức, đặc biệt là cách xây dựng tâm lý nhân vật, cách giữ được sự tập trung và chiều sâu cho vai diễn. Những điều đó đến giờ tôi vẫn mang theo và áp dụng cho tất cả các vai sau này. Do đó nếu nói rằng nhờ từng làm việc với anh Thành mà tôi đỡ áp lực hơn thì không hẳn, vì vai diễn nào cũng có những khó khăn và mỗi vai đều cần một sự tập trung nhất định.

Nữ diễn viên không sợ bị khán giả ghét khi đóng phản diện.

- Ngoài đời Anh Phạm khá hiền lành và dễ thương nhưng trong phim lại có những cảnh chửi thề, thậm chí là đánh nhau. Chị lấy tâm lý ở đâu để diễn những cảnh đó?

Những cảnh phải chửi thề hay nổi nóng, đối đầu với bạn diễn là một thử thách rất lớn với tôi. Tôi từng nói thẳng với anh Victor Vũ là: “Anh cần điều gì ở em thì cứ nói cụ thể, vì em không giỏi thể hiện sự tức giận đâu. Em không biết quát tháo, không biết làm sao để thể hiện cơn giận cho ra cái chất của Tuyết cả".

Vì thế để có được những phân cảnh đó, tôi đã phải nuôi tâm lý rất lâu. Tôi dồn cảm xúc, dồn nén để mọi thứ bật ra một cách tự nhiên nhất có thể. Đó là lý do thời điểm đóng phim, tôi hầu như không nói chuyện với bất cứ ai.

Tự hào với danh xưng "bà xã Anh Đức"

- Ngoài đời Anh Phạm có "ghen bất chấp" như nhân vật Tuyết trong "Thám tử Kiên"?

Nói thật, tôi và ông xã gần như không có cơ hội để mà ghen tuông (cười). Cả hai chia sẻ với nhau mọi thứ như một thói quen nên đi đâu, làm gì, gặp ai, có chuyện gì vui hay học được điều gì hay ho trong ngày… đều kể cho nhau nghe. Vì vậy những kiểu mập mờ, giấu giếm hay khiến người kia phải nghi ngờ gần như không có chỗ để tồn tại.

Tôi nghĩ cũng vì cả hai xem nhau như một người bạn thân để tâm sự hơn là chỉ đơn thuần làm vợ chồng. Chúng tôi lại đang trong giai đoạn "vợ chồng son" nên mọi thứ vẫn vui vẻ, nhẹ nhàng.

Anh Phạm thừa nhận áp lực khi là vợ Anh Đức.

- Sau khi kết hôn, cuộc sống của Anh Phạm thay đổi thế nào?

Cuộc sống của tôi tốt và ý nghĩa hơn rất nhiều. Khi quyết định cưới Anh Đức, bạn bè hỏi tôi "có thấy hơi sớm không?" vì ai cũng biết là chúng tôi chỉ yêu nhau vỏn vẹn một năm.

Song tôi chưa bao giờ đặt áp lực phải đến năm bao nhiêu tuổi sẽ cưới. Tôi nghĩ đơn giản là nếu mình cảm nhận được người này chính là chồng, là người cha của những đứa con sau này thì không sớm thì muộn cũng sẽ cưới thôi.

Tôi rất thích có gia đình và Anh Đức chính là người khiến tôi cảm thấy đủ thuyết phục để bước vào cuộc sống hôn nhân. Giờ đi đâu tôi cũng cảm giác có người đợi mình ở nhà, bất kể làm gì cũng luôn có một "đồng minh" ở bên. Cảm giác đó khiến tôi thấy vững vàng hơn và không còn cô đơn.

- Trước khi kết hôn, Anh Đức từng vướng một số ồn ào về tình ái. Anh Phạm có lo lắng về điều này?

Tôi không ngại. Thật ra, những câu chuyện bên trong chỉ người trong cuộc mới hiểu rõ. Với tính cách của Anh Đức, tôi không tin anh có những chuyện như vậy. Bạn bè, anh em trong gia đình, ai cũng nói với tôi rằng khi yêu anh Đức thì sẽ rất hạnh phúc. Lúc đó tôi chưa hiểu lắm, nhưng giờ thì đã hiểu.

Anh Đức là người rất tâm lý và luôn biết cách quan tâm đến những người xung quanh. Cách anh thể hiện tình cảm, đặc biệt là đối với gia đình khiến tôi cảm động. Anh rất chu đáo và luôn nghĩ đến mọi người. Khi đi chơi hay đi du lịch, anh luôn chủ động lên kế hoạch và sắp xếp mọi thứ. Anh Đức rất cẩn thận và chu toàn trong mọi việc. Điều đó khiến tôi cảm thấy rất ấm áp và tin tưởng.

Một điều nữa khiến tôi cảm động là cách anh bày tỏ cảm xúc. Tôi rất may mắn khi anh luôn chia sẻ những suy nghĩ sâu kín của mình, giúp tôi hiểu anh hơn. Tôi cảm thấy mình đã chọn đúng người để đồng hành trong cuộc sống.

Họ đang tận hưởng cuộc sống vợ chồng son ngọt ngào.

- Kết hôn với một người nổi tiếng hơn mình, chị thấy thế nào?

Áp lực thì luôn có, nhưng tôi nghĩ là đó là điều tốt. Tôi luôn nghĩ về chồng đầu tiên trong mọi quyết định của mình. Mỗi khi làm việc gì, tôi đều tự hỏi liệu điều đó có ảnh hưởng hay làm phiền đến anh không? Đôi khi gặp sự cố hay khó khăn nhưng tôi không muốn anh phải chịu đựng những điều đó cùng mình.

Áp lực lớn nhất với tôi chính là việc Anh Đức giỏi và thành công. Anh đã làm được rất nhiều tác phẩm, có quá nhiều kinh nghiệm, trong khi tôi vẫn đang học hỏi và cố gắng. Thế nên tôi luôn cảm thấy mình phải nỗ lực hết sức để không bị tụt lại phía sau.

Tuy nhiên, rất may mắn là ông xã luôn rất bình tĩnh, điềm đạm và luôn sẵn sàng chỉ dẫn vợ. Chính sự hỗ trợ đó khiến tôi cảm thấy rất may mắn và an tâm khi có anh bên cạnh.

- Vậy danh xưng "bà xã Anh Đức" có bao giờ là áp lực của Anh Phạm?

Tôi không cảm thấy phiền vì danh xưng này. Ngược lại, tôi rất tự hào khi được gọi là "bà xã Anh Đức". Tôi không đặt nặng vấn đề phải thoát khỏi danh xưng này vì đó là sự thật.

Thay vào đó, tôi chỉ hy vọng bản thân mình sẽ nỗ lực hết sức để được khán giả công nhận qua các tác phẩm. Dù có là bà xã Anh Đức, tôi vẫn muốn khẳng định bản thân mình qua công việc và cố gắng để đạt được sự công nhận riêng.

- Hai vợ chồng dành thời gian cho nhau thế nào khi công việc có vẻ khá bận rộn?

Chúng tôi may mắn vì có bận đến đâu nhưng chỉ cần có thời gian là sẽ cố gắng dành cho nhau. Cả hai thường đi làm về rất khuya, có khi là 12 giờ đêm hoặc 1 giờ sáng, nhưng vẫn nằm nói chuyện đến 3 - 4 giờ sáng, hôm sau lại tiếp tục đi làm từ rất sớm. Tuy công việc bận rộn nhưng chỉ cần được chia sẻ với nhau về những gì đã làm trong ngày hay những kế hoạch sắp tới là cả hai đã thấy đủ năng lượng và động lực.

Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ăn ngoài hoặc hẹn hò để duy trì ngọn lửa tình yêu. Với các cặp vợ chồng, tôi nghĩ việc duy trì những khoảnh khắc như vậy rất quan trọng.

Anh Phạm hạnh phúc khi luôn có chồng đồng hành.

- Hai bạn đã lên kế hoạch đón thành viên mới?

Chúng tôi đã lên kế hoạch sinh con, nhưng không phải trong năm nay và năm sau. Hiện tại, hai vợ chồng vẫn đang cố gắng xây dựng hạnh phúc và nuôi dưỡng tình yêu này càng nhiều càng tốt.

Tôi rất thích có con. Nhưng khi một người phụ nữ sinh con, họ sẽ phải tập trung hoàn toàn vào em bé. Vì vậy, chúng tôi đang cố gắng tạo dựng nền tảng tài chính vững chắc và tìm hiểu về giáo dục để mang đến cho con môi trường tốt nhất.

- Sau gần 1 năm kết hôn, Anh Phạm có tự tin mình đã yêu và cưới đúng người?

Tôi không dám khẳng định, nhưng luôn tin rằng mỗi người, mỗi sự kiện trong cuộc sống đều đến vì một lý do. Mỗi lần gặp gỡ hay trải qua điều gì đó, tôi luôn nghĩ đó là điều đúng đắn, vì nó giúp tôi học hỏi và trưởng thành hơn. Đến thời điểm hiện tại, tôi chỉ muốn nói cảm ơn ông xã vì là người đã đến đúng lúc trong cuộc đời mình.

- Cảm ơn Anh Phạm về những chia sẻ!