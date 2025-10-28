Ba từ mô tả điểm chung giữa TGĐ tập đoàn Sơn Hải và chủ tịch khách sạn Colline Đà Lạt

Viết Vương và Phát Nguyễn đang là 2 cái tên khiến mạng xã hội dậy sóng những ngày gần đây vì đám cưới của chính mình. Một người vừa nên duyên với Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà, một người vừa chính thức thành chồng của Á hậu 1 Miss Grand Vietnam 2022 Chế Nguyễn Quỳnh Châu.

Hai cặp đôi trai tài gái giỏi, hai câu chuyện tình yêu, hai đám cưới theo những phong cách khác nhau nhưng đều chung một điểm: đưa 2 chú rể đến gần với công chúng, khiến dân mạng không ngừng xuýt xoa.

Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Colline Dalat - Chồng Á hậu Quỳnh Châu

Ngày 26/10, Á hậu Quỳnh Châu chính thức thành vợ người ta. Nửa kia của cô là Nguyễn Ngọc Phát (thường được biết đến với tên Phát Nguyễn) sinh năm 1989. Anh từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Doanh nhân Phát Nguyễn trong ngày đi hỏi vợ (Ảnh: FBNV)

Với nền tảng học vấn quốc tế và kinh nghiệm quản trị hiện đại, Phát Nguyễn sớm khẳng định năng lực khi trở thành đồng sáng lập kiêm CEO Công ty TNHH Đỉnh Đồi. Đây là pháp nhân sở hữu Hôtel Colline (còn được gọi là khách sạn Colline Dalat) - một khách sạn nổi tiếng tại Đà Lạt (Lâm Đồng).

Theo thông tin từ Công thông tin Quốc gia về Đăng ký doanh nghiệp, công ty Đỉnh Đồi được thành lập ngày 18/9/2018. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở chính tại đường Phan Bội Châu (Đà Lạt) với ngành nghề kinh doanh chính là Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Người đại diện theo pháp luật là cá nhân Nguyễn Ngọc Phát.

Theo website Hôtel Colline, khách sạn này được thành lập năm 2019, là dự án du lịch khách sạn đầu tiên được phát triển và vận hành bởi Ngọc Biển - một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh sắt thép tại Việt Nam. Bố mẹ Phát Nguyễn - ông Nguyễn Ngọc Biển và bà Trần Thị Liên chính là những người sáng lập thương hiệu Ngọc Biển Steel.

Theo thông tin trên website của Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sau khi gây dựng và phát triển Ngọc Biển Steel, bà Liên tiếp tục trải nghiệm ở những lĩnh vực mới như khách sạn, nhà hàng để từng bước tạo bước chuyển giao sự nghiệp cho thế hệ kế thừa qua việc xây dựng nên khu chợ mới Đà Lạt cùng khu phức hợp Dalat Center - Hôtel Colline.

Mẹ chồng Quỳnh Châu (Ảnh: FBNV)

Ngoài công ty TNHH Đỉnh Đồi, doanh nhân Nguyễn Ngọc Phát còn là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH The Myst Dalat và Nhà thầu nước ngoài của công ty Đỉnh Đồi.

Anh trai của Phát Nguyễn - Long Nguyễn (nickname là Longwi, sinh năm 1985) - cũng là doanh nhân thành đạt, điều hành chuỗi cà phê và một quán bar nổi tiếng ở TP.HCM.

Phát Nguyễn và Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, sau đó công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ Phát Nguyễn rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái. Với nàng Hậu, việc có một hậu phương vững chắc như vậy chính là nguồn động lực lớn để cô tự tin tiến về phía trước.

Trong đám cưới của mình, Ngọc Phát bày tỏ sự xúc động: "Anh hứa cùng em chăm lo cho con cái, gia đình, bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là quan trọng nhất, vì khi em mỉm cười, anh biết mình đang sống với những gì đẹp đẽ nhất. Anh hứa sẽ luôn nhìn lại mình trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng hiểu và thương.

Anh biết hạnh phúc sẽ không tự có, mà phải xây dựng từng ngày, trong từng hơi thở và nỗ lực nhỏ bé của chúng mình, như là: nếu em quên sạc điện thoại trước khi đi ngủ - anh sẽ sạc thay em, những lúc em bận rộn nhiều mà quên ăn - anh sẽ làm đồ ăn cho em. Anh tin, chỉ cần có nhau mình sẽ nuôi lớn được hạnh phúc đó".

Cặp trông trong lễ cưới nhà thờ (Ảnh: FBNV)

TGĐ Sơn Hải Nguyễn Viết Vương - Chồng Hoa hậu Đỗ Hà

Ngay trước đám cưới Quỳnh Châu - Ngọc Phát, hỷ sự của Hoa hậu Đỗ Hà và chồng - doanh nhân Viết Vương cũng khiến netizen lụy lên lụy xuống. Một trong những lý do là màn ra mắt chính thức trước công chúng xứng đáng 10 điểm không có nhưng của Viết Vương.

Nguyễn Viết Vương sinh năm 1994, là TGĐ công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải - một doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực xây dựng, hạ tầng giao thông và bất động sản. Anh là con trai của ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Sơn Hải Group, trụ sở đặt tại Quảng Trị.

Doanh nhân Nguyễn Viết Vương (Ảnh: Linh Lê Chí)

Theo thông tin từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Sơn Hải có tên đầy đủ là Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, được thành lập vào ngày 13/4/1998. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp tại số 117, Hữu Nghị, phường Nam Lý, TP. Đồng Hới, Quảng Bình. Ngành nghề kinh doanh chính là Xây dựng nhà để ở.

Sơn Hải Group hiện đang được xem là “ông lớn” trong ngành xây dựng, nổi tiếng với các dự án giao thông chất lượng cao và tiến độ nhanh trên toàn quốc. Cuối tháng 5/2024, vốn điều lệ của Sơn Hải là hơn 4.478 tỷ đồng. Trong đó, ông Nguyễn Viết Hải góp 4.476 tỷ đồng, ông Lê Thanh Hướng góp 2,1 tỷ đồng, toàn bộ vốn góp bằng tiền.

Trên MXH, Viết Vương là người kín đáo, đã khóa bảo vệ trang cá nhân từ thời điểm chuyện hẹn hò với Hoa hậu Đỗ Thị Hà mới là tin đồn. TGĐ Sơn Hải cũng chỉ có 650 người bạn Facebook, không công khai bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trước khi chính thức thành chồng Hoa hậu, anh gần như không xuất hiện trước truyền thông, chỉ tập trung cho công việc tại tập đoàn.

Vợ chồng Đỗ Hà cũng vừa tổ chức đám cưới trong mơ (Ảnh: Linh Lê Chí)

Trước khi chính thức làm lễ ăn hỏi vào ngày 16/10/2025 tại Thanh Hóa và tổ chức lễ cưới trọng thể 22/10/2025 tại Quảng Trị - quê chú rể, Đỗ Hà và Viết Vương chọn cách hẹn hò kín đáo, không công khai mối quan hệ. Tuy nhiên cặp đôi nhiều lần được bắt gặp sánh đôi cùng nhau trong những chuyến du lịch. Viết Vương cũng có mối quan hệ thân thiết với gia đình Đỗ Thị Hà. Từ khi cặp đôi còn hẹn hò, bố của Đỗ Thị Hà từng xuất hiện trong các hoạt động nội bộ của công ty nhà Viết Vương. Mối quan hệ của cặp đôi được gia đình 2 bên ủng hộ.

Trong clip kể lại chuyện tình yêu của mình, doanh nhân trẻ cũng có những lời nhắn xúc động đến nửa kia: “Cảm ơn em - người con gái đã xuất hiện trong cuộc đời anh và cho anh biết thế nào là tình yêu. Em à, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng để tình yêu này không chỉ là những lời nói ngọt ngào mà còn là từng khoảnh khắc, từng hành động nhỏ bé mỗi ngày, là sự sẻ chia thấu hiểu. Hôm nay sau tất cả những năm tháng chờ đợi, anh đã sẵn sàng bước đến, nắm lấy đôi tay và cùng em đi qua mọi chặng đường đến hết cuộc đời”.