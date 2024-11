Bà Trương Mỹ Lan "xin lại" biệt thự cổ hơn 700 tỉ đồng và nhiều tài sản khủng

Tại bản án sơ thẩm, HĐXX cho biết đối với nhà và quyền sử dụng đất (là biệt thự cổ) tại 110 - 112 Võ Văn Tần đang thuộc sở hữu của Công ty CP Minerva (chưa thu giữ được sổ đỏ), hiện Chu Duyệt Phấn (con gái bà Trương Mỹ Lan) có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên, cho rằng tiền mua do các cổ đông Minerva góp.

HĐXX cho rằng các cổ đông của Công ty CP Minerva thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Theo đó, cổ đông của Minerva gồm: Công ty CP Tập đoàn Horizon (do Chu Duyệt Phấn đại diện) chiếm 48% vốn điều lệ; Công ty TNHH Luminance (do Trương Lập Hưng, cháu Trương Mỹ Lan đại diện) chiếm 26% vốn điều lệ; Công ty TNHH Radiance (do Vũ Thị Hồng Hạnh vợ của Trương Lập Hưng đại diện) chiếm 26% vốn điều lệ.

HĐXX xác định đây thực chất là tài sản của bà Trương Mỹ Lan nên cần tiếp tục kê biên để bảo đảm nghĩa vụ bồi hoàn của bị cáo trong toàn bộ vụ án.

Căn biệt thự cổ này chỉ được UBND TP HCM cho phép trùng tu, không được thay đổi hiện trạng.