Bà trùm thẩm mỹ viện Mailisa cưới giúp việc cho con trai: Câu chuyện tưởng chỉ có trên phim, mẹ chồng còn khen con dâu IQ cao

Bà Phan Thị Mai (thường được biết đến với tên Mailisa) là người sáng lập hệ thống thẩm mỹ viện Mailisa, một trong những chuỗi làm đẹp có quy mô lớn tại Việt Nam với hàng chục chi nhánh trên cả nước. Ngoài công việc kinh doanh, bà thường xuyên xuất hiện trên mạng xã hội qua các buổi livestream, chia sẻ quan điểm cá nhân và công việc, thu hút lượng lớn người theo dõi.

Đặc biệt, câu chuyện về con dâu của Mailisa một thời gian dài đã thu hút nhiều sự chú ý trên mạng xã hội khi chính bà chia sẻ trong một buổi phát trực tiếp rằng, người con dâu hiện tại từng là giúp việc trong gia đình.

Câu chuyện làm dâu của Mỹ Duyên cũng được kể chẳng khác gì phim truyền hình.

Theo báo Thanh niên Việt, bố của Duyên và doanh nhân Mailisa vốn là bạn bè. Khi ấy, gia đình Duyên ở Đắk Nông làm rẫy cà phê, tiêu, điều, nuôi 6 người con. Vì đông con, mẹ phải quần quật lo nội trợ, còn gánh nặng kinh tế dồn lên vai bố. Sau này, bố gửi con gái xuống nhà Mailisa để làm giúp việc.

Nhưng thay vì chỉ dừng lại ở mối quan hệ chủ - người làm, nữ doanh nhân nhìn thấy ở cô gái trẻ sự thông minh, lanh lợi, nên quyết định đào tạo nghề nghiệp, thậm chí còn se duyên cho với con trai riêng của mình và chồng trước. Cả hai về chung một nhà được hơn 10 năm, hiện có 2 bé: một trai, một gái.

“Nhiều người cứ nghĩ tìm con dâu phải môn đăng hộ đối nhưng xuất phát của Duyên là người giúp việc của nhà Mai… Nhưng mà con dễ thương thế này sao mà làm giúp việc được. Được một thời gian thì mẹ thấy con dễ thương quá nên mới đào tạo nghề thẩm mỹ cho con. Được cái là con thông minh nha! Mặc dù con học không quá cao nhưng IQ của con oke, đức tính của con tốt. Và sau đó thì chúng ta lại trở thành mẹ con.

Mình trân trọng những gì đang có. Tình cảm là cảm là phải xây dựng chứ không tự dựng mà có. Xây dựng tình cảm mẹ con phải dựa trên hành động, việc làm nho nhỏ mỗi ngày, lời ăn tiếng nói,... tất cả mọi thứ thấu hiểu và chia sẻ nhau".

Không chỉ là mẹ chồng - con dâu, họ còn giống như hai mẹ con ruột thịt. Mỗi khi đi mua sắm, Mailisa thường mua 2 bộ quần áo giống hệt nhau cho cả mình và Duyên. Mailisa cũng kể thêm, để tránh con dâu cảm thấy thiệt thòi, bà sang tên tài sản cho cả con trai lẫn con dâu, và thường xuyên cùng con dâu xuất hiện chung trên mạng xã hội.