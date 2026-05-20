Bà trùm quyền lực từ Mỹ về nước, gặp mặt hai NSND

Mới đây, bà trùm quyền lực hải ngoại Thúy Nga đã từ Mỹ về nước để gặp gỡ, thăm hỏi các đồng nghiệp.

Ở tuổi gần 80, bà Thúy Nga vẫn khỏe mạnh, minh mẫn, đi lại liên tục và nhiều năng lượng. Bà giữ thói quen ăn mặc sang trọng, trang điểm đậm và bới tóc cầu kỳ, tạo ấn tượng lớn với mọi người.

Bà Thúy Nga (ngồi bên trái) và NSND Ngọc Giàu (bên phải)

Ngồi cạnh bà Thúy Nga là NSND Ngọc Giàu, hai người trò chuyện vui vẻ, bên cạnh còn có NSND Minh Vương. Cả ba người đều quen biết nhau từ thời trẻ và có sự gắn bó về nghề nghiệp. Đến giờ, họ đã lớn tuổi và ở xa nhau, nhưng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, tay bắt mặt mừng khi gặp lại nhau.

Bà trùm Thúy Nga, hay còn được gọi thân mật là cô Thúy không phải là một cái tên xa lạ với khán giả Việt. Bà từng là người đứng đầu một trung tâm lớn ở hải ngoại. Thậm chí, vị nữ đại gia này còn được mệnh danh là "phù thủy nghệ thuật", bởi bà có quyền lực hóa phép một người vô danh trở thành nổi tiếng bằng một chương trình.

Dù nổi tiếng trong giới nghệ thuật, nhưng tuổi thật của bà trùm Thúy Nga vẫn là một ẩn số. Bà không trả lời những câu hỏi riêng tư như tuổi tác. Thông tin về tuổi thật của bà chỉ được truyền miệng từ những khán giả và một số ca sĩ.

Bà trùm Thúy Nga cũng từng gây chú ý khi 9 lần tổ chức đám cưới với MC Thanh Bạch vào năm 2016. Sau đó, nà mua khu đất ở Long Thành, Đồng Nai, xây dựng biệt thự vườn để làm nơi nghỉ ngơi, gặp gỡ bạn bè trong mỗi lần về Việt Nam. Tuy nhiên, sau một thời gian ồn ào, vài năm gần đây, cặp đôi kín tiếng và không còn thấy xuất hiện cùng nhau hay nhắc tới chuyện tình cảm nữa.