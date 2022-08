Bà trùm Mười Tường phản cung, khai người đứng sau vụ vận chuyển 470 nghìn USD

Ngày 16/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” .



Theo bản án sơ thẩm, khoảng 9h20 ngày 24/6/2019, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang tuần tra tại khu vực vành đai biên giới rạch Chắc Ri (tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc) phát hiện và yêu cầu kiểm tra 4 người đi trên vỏ lãi chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn. Thấy lực lượng chức năng, 4 người nói trên bỏ chạy về phía Campuchia; đồng thời, ném một túi nilon lại, bên trong có 470.000 USD (tương đương gần 11 tỷ đồng). Lực lượng chức năng lập biên bản xử lý hành chính và tạm giữ toàn bộ số ngoại tệ trên.

Bà trùm Mười Tường kêu oan trong vụ vận chuyển trái phép 470 ngàn USD qua biên giới - Ảnh: Kim Hà.

Đến ngày 6 và 9/7/2021, bị cáo Phạm Thanh Sang, Hồ Tuấn Linh ra đầu thú. Bị cáo Nguyễn Văn Lê và Nguyễn Văn Minh bị bắt trong vụ án buôn lậu 51kg vàng và khai trước đó có tham gia vận chuyển 470.000 USD cùng với Sang và Linh.



Qua điều tra, 4 bị cáo Sang, Linh, Lê, Minh khai ngày 24/6/2019, Kim Hạnh (Mười Tường) chỉ đạo các bị cáo qua Campuchia gặp đối tượng tên Cốp, Tuot (người Campuchia) nhận USD vận chuyển về Việt Nam.

Ngày 23/2, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hạnh 8 năm tù, các bị cáo còn lại mỗi người 4 năm tù cùng về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Trong phiên phúc thẩm, các bị cáo là “đàn em” của bà trùm vẫn giữ nguyên lời khai như bản án sơ thẩm đã tuyên. Tuy nhiên, bị cáo Hạnh cho rằng mình bị oan và khai ra chủ nhân thật sự của số ngoại tệ trên.

Cụ thể, bị cáo Hạnh cho rằng, bản thân chỉ là người có vai trò giúp sức, còn chủ mưu là bà T.K.B và ông D.C.C (cùng ngụ TP Châu Đốc, An Giang). Dù biết, “đàn em” được thuê để vận chuyển tiền cho bà B. và ông C. nhưng do có mối quan hệ làm ăn nên bị cáo Hạnh không tố giác.



Đồng thời, bà trùm buôn lậu còn khai rằng, số tiền 470 ngàn USD mà Sang, Linh, Lê, Minh vận chuyển ngày 24/6/2019, thực chất là 500 ngàn USD. Bà B. và ông C. đã điện thoại cho Sang, bảo qua Campuchia gặp một người tên Tuốt để nhận và vận chuyển về cho một tiệm vàng tại TP Châu Đốc.

Sau khi số tiền bị thu giữ và biết chỉ có 470 ngàn USD, bà B. đã gọi cho Hạnh hỏi tại sao để mất 30 ngàn USD thì Hạnh mới biết tổng số tiền là 500 ngàn USD. Đồng thời, bà trùm còn khai tại toà, số tiền 30.000 USD bị mất là do một cán bộ biên phòng lấy khi tham gia chỉ đạo bắt vụ vận chuyển tiền này.

Trước những lời khai của bị cáo Hạnh, HĐXX quyết định tạm hoãn phiên tòa để điều tra, làm rõ và đưa ra xét xử khi đã có đủ chứng cứ.