"Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung mong muốn điều gì mà dân tình gọi ngay tên Thuỳ Tiên?

Mở đầu năm mới 2026, mạng xã hội rộn ràng với loạt clip chia sẻ điều ước đầu năm của những người nổi tiếng. Giữa không khí đó, đoạn video của bà Phạm Kim Dung - CEO Công ty Sen Vàng - nhanh chóng thu hút sự chú ý vì một chi tiết đặc biệt.

Trong clip, bà Phạm Kim Dung tiết lộ 3 điều ước trước thềm năm mới: một cho công việc, một cho gia đình và một cho người đặc biệt. Thu hút bàn tán nhất chính là mong muốn sẽ được gặp lại người mà nữ CEO rất mong chờ.

Dù không nhắc đích danh bất kỳ ai, chia sẻ này lập tức khiến cư dân mạng bàn luận không ngừng. Phía dưới phần bình luận, hàng loạt tài khoản đồng loạt réo tên Thuỳ Tiên và cho rằng người mà "bà trùm Hoa hậu" đề cập không ai khác là mỹ nhân sinh năm 1998.

Bà Phạm Kim Dung nói về những điều mong muốn trong năm mới. Clip: Moli Queen

Vào tháng 10 năm ngoái, công ty Sen Vàng đã tổ chức lễ Giỗ Tổ nghề sân khấu với sự tham dự của nhiều Hoa - Á hậu. Trong buổi lễ, một chi tiết đặc biệt nhanh chóng gây chú ý của cộng đồng mạng, đó là hình ảnh mâm cúng Tổ mang tên "Hoa hậu Thuỳ Tiên". Sau đó, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung đã đăng tải đoạn clip, trong đó ghi lại khoảnh khắc chính tay nữ doanh nhân viết bảng tên, chuẩn bị mâm lễ thay cho Thuỳ Tiên và đặt ở vị trí trang trọng. Khoảnh khắc này được nhiều người ghi nhận, lan truyền trên mạng xã hội.

Không chỉ bà Phạm Kim Dung, đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng nhắc đến Thuỳ Tiên trong bài phát biểu tại buổi lễ. Nam đạo diễn gửi lời động viên và kêu gọi dàn Hoa - Á hậu nhà Sen Vàng hãy cùng cầu chúc cho Thuỳ Tiên sớm vượt qua sóng gió, trở lại với nghệ thuật sau những biến cố.

Hay gần đây, dưới phần bình luận của bài đăng, khi nhiều khán giả để lại những dòng nhắn nhủ nhắc đến Thùy Tiên, mong ngày nàng hậu tái hòa nhập, bà Phạm Kim Dung đã thả tim cho những bình luận này. Dù không trực tiếp lên tiếng hay chia sẻ quan điểm cá nhân, động thái nhỏ ấy vẫn nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận.

Bà Phạm Kim Dung tự tay viết tên trên mâm lễ của Thuỳ Tiên trong ngày Giỗ Tổ. Ảnh: NVCC

Phản ứng của bà Phạm Kim Dung khi netizen liên tục nhắc về Thuỳ Tiên (Ảnh: FBNV)

Sau bê bối vụ kẹo Kera, loạt hợp đồng quảng cáo và thương hiệu từng gắn bó với Thuỳ Tiên đều lặng lẽ rút lui, tìm gương mặt thay thế. Công ty quản lý của Thuỳ Tiên cũng cắt hợp đồng chỉ sau 1 ngày thông tin cô bị bắt được công bố. Phía công ty khẳng định các hoạt động đầu tư, kinh doanh và phân chia lợi nhuận giữa Thùy Tiên và các bên khác hoàn toàn là quyết định cá nhân của cô, không liên quan đến công ty. Việc chấm dứt hợp đồng được phía công ty cho biết là thủ tục pháp lý cần thiết trong bối cảnh hiện tại.

Về Thuỳ Tiên, sau phiên toà xét xử ngày 19/11/2025, TAND TP HCM đã tuyên phạt cô 2 năm tù cùng về tội "Lừa dối khách hàng". Các bị cáo đều bị phạt bổ sung mỗi người 50 triệu đồng. Luật sư bào chữa cho Nguyễn Thúc Thùy Tiên cho biết Thùy Tiên không nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm.