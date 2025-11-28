"Bà trùm" Hoa hậu Hoàn vũ: Lọt top 3 người chuyển giới giàu nhất thế giới và cái kết trốn truy nã chui lủi

Trong thế giới của những người giàu có và quyền lực, cái tên Anne Jakrajutatip – nữ tỷ phú chuyển giới người Thái Lan, cựu chủ sở hữu Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ (MUO) – luôn khiến công chúng phải trầm trồ và tò mò. Từng được tạp chí Forbes danh giá xếp hạng là người chuyển giới giàu thứ ba trên thế giới, Anne Jakrajutatip không chỉ gây sốc với khối tài sản khổng lồ mà còn là biểu tượng cho nghị lực phi thường từ một cậu bé nghèo khó bị bắt nạt trở thành nữ hoàng truyền thông. Vậy, Anne Jakrajutatip thực sự giàu đến mức nào? Và hành trình lập nghiệp của cô có những bí mật kinh thiên động địa nào?





Bắt đầu sự nghiệp với số vốn bằng 0

Anne Jakrajutatip có tên khai sinh là Jakkaphong Jakrajutatip, sinh ngày 17/4/1979 trong một gia đình gốc Hoa tại Thái Lan. Tuổi thơ của cô là chuỗi ngày đầy khó khăn: bị bắt nạt nặng nề ở trường vì giới tính, phải làm thêm đủ nghề để trang trải cuộc sống – từ bán DVD lậu, cho thuê phim, đến làm nhân viên trạm xăng. Chính những trải nghiệm đó đã hun đúc nên một Anne Jakrajutatip mạnh mẽ và đầy tham vọng, khao khát khẳng định bản thân và thay đổi số phận.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành nữ tỷ phú sở hữu cả Hoa hậu Hoàn vũ, Anne Jakrajutatip đã phải trải qua một hành trình "lột xác" đầy mồ hôi, nước mắt và cả máu. Sau khi tốt nghiệp ngành Quan hệ Quốc tế tại Đại học Bond (Úc), Anne Jakrajutatip trở về Thái Lan và bắt đầu sự nghiệp với số vốn gần như bằng 0.

Anne Jakrajutatip sinh năm 1979 và là người chuyển giới

Hành trình lập nghiệp gian nan

Cô nhận thấy tiềm năng khổng lồ từ việc phân phối nội dung truyền hình quốc tế tại Thái Lan. Bằng tài năng kinh doanh thiên bẩm và tầm nhìn chiến lược, Anne Jakrajutatip đã biến JKN Global Group từ một công ty nhỏ thành một trong những tập đoàn phân phối nội dung hàng đầu khu vực. JKN Global Group hiện sở hữu bản quyền phát sóng hàng nghìn giờ nội dung từ các "ông lớn" thế giới như Walt Disney, Sony Pictures, Fox, CBS cho thị trường Thái Lan và các nước Đông Nam Á. Không chỉ dừng lại ở truyền thông, JKN còn mở rộng sang các lĩnh vực khác như sản xuất chương trình, thực phẩm chức năng, đồ uống và làm đẹp, tạo nên một hệ sinh thái kinh doanh vững chắc, biến ước mơ về một đế chế truyền thông thành hiện thực.

Danh tiếng về sự giàu có của Anne Jakrajutatip không phải là hư danh. Khối tài sản của cô đến từ nhiều nguồn chính, mà lớn nhất chính là giá trị của JKN Global Group. Mặc dù công ty đã đối mặt với một số thách thức tài chính gần đây, đặc biệt là khoản nợ lớn, nhưng giá trị thị trường và doanh thu hàng năm của tập đoàn vẫn rất đáng kể, cho thấy quy mô kinh doanh khổng lồ của nó.

Vào năm 2020, tạp chí Forbes đã ước tính giá trị tài sản ròng của Anne Jakrajutatip lên tới 210 triệu USD (hơn 5500 tỷ đồng), đưa cô vào danh sách người chuyển giới giàu thứ ba thế giới. Con số này có thể biến động tùy theo thị trường và các khoản đầu tư cá nhân, nhưng nó đủ để chứng minh khả năng kiếm tiền và tầm vóc tài chính của cô.

Anne Jakrajutatip có khối tài sản lên hơn 5500 tỷ đồng

Việc chi 20 triệu USD (527 tỷ đồng) vào cuối năm 2022 để mua lại toàn bộ Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ là minh chứng rõ ràng nhất cho tiềm lực tài chính của Anne Jakrajutatip. Quyết định này không chỉ là một khoản đầu tư mà còn là một bước đi chiến lược để mở rộng ảnh hưởng và xây dựng thương hiệu cá nhân toàn cầu, khẳng định vị thế của cô trên trường quốc tế.

Tên tuổi Anne Jakrajutatip gắn liền với cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ

Cú "rớt đài" khiến công chúng rúng động

Tuy nhiên, hành trình của Anne cũng không thiếu những biến động. Khi JKN mở rộng quá nhanh và bỏ ra số tiền lớn để mua Miss Universe, tập đoàn rơi vào khủng hoảng tài chính, kéo theo nhiều khoản nợ và áp lực thị trường. Đến năm 2025, Anne đối mặt với cáo buộc thao túng báo cáo tài chính từ Ủy ban Chứng khoán Thái Lan và buộc phải từ chức khỏi vai trò quản lý tại JKN. Tháng 5/2025, Anne chính thức rời vị trí CEO của tổ chức Miss Universe. Cuộc thi hiện do doanh nhân người Mexico - Raul Rocha tiếp quản, điều hành.

Bà gần như biến mất khỏi mạng xã hội trong giai đoạn biến động này, tạo nên nhiều đồn đoán và tranh cãi. Tỷ phú chuyển giới đóng tài khoản Instagram, trang Facebook hơn 10 triệu người theo dõi ngừng đăng bài từ ngày 29/10. Các chủ nợ của tỷ phú Hoa hậu Hoàn Vũ cũng đã tiến hành kiểm tra việc chuyển nhượng 52% cổ phần Miss Universe thuộc JKN Global và phát hiện đã bị chuyển sang cho một pháp nhân ở nước ngoài.

Anne Jakrajutatip biến mất trên các trang mạng xã hội

Đến ngày 25/11, Tòa án Quận Phra Nakhon Tai, Thái Lan đã lên lịch xét xử vụ án do ông Rawiwat Maschamadol là nguyên đơn, chống lại Công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip về tội lừa đảo. Ông Rawiwat Maschamadol tố cáo từ ngày 24/7/2023 đến ngày 8/8/2023, công ty TNHH JKN Global Group và bà Anne Jakrajutatip đã thông đồng lừa đảo, đưa ra lời khai sai sự thật và che giấu những sự việc đáng lẽ phải được tiết lộ cho nguyên đơn.

Bằng hành vi gian lận này, 2 bị đơn đã chiếm đoạt tài sản trị giá 30 triệu bath (gần 25 tỷ đồng). Nguyên đơn được yêu cầu tiến hành tố tụng theo Điều 341 của Bộ luật Hình sự Thái Lan. Sau khi hoàn tất xem xét chứng cứ, tòa án lên lịch cho phiên tòa ngày 25/11. Tuy nhiên phía bà Anne Jakrajutatip vắng mặt và không đưa ra bất kỳ lý do nào. Điều này cho thấy bị đơn đã cố ý bỏ trốn.

Hiện tại, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ nữ tỷ phú chuyển giới và xét xử theo quy định. "Việc bên bảo lãnh không giao nộp bị cáo thứ 2 theo đúng lịch trình được coi là vi phạm quy định tại ngoại. Bên bảo lãnh đã bị phạt toàn bộ số tiền bảo lãnh và phải nộp phạt trong vòng 15 ngày kể từ hôm nay" - tòa án cho biết.

Tòa án ban lệnh bắt giữ Anne Jakrajutatip

Ngoài ra, nhà hoạt động chính trị Sondhi Limthongkul cũng công khai cáo buộc nữ tỷ phú Hoa hậu Hoàn vũ trốn tránh các nghĩa vụ pháp lý, đền bù thiệt hại bằng cách trốn sang Mexico. Ông Sondhi Limthongkul cho biết bà Anne Jakrajutatip đã tiếp quản hơn 6 tỷ baht (khoảng 4.800 tỷ đồng) và chuyển đổi nó thành tiền số.

Nhà hoạt động chính trị này khẳng định bà Anne Jakrajutatip trốn sang Mexico để ẩn náu dưới sự bảo trợ của doanh nhân Raul Rocha - chủ sở hữu của Miss Universe. Thậm chí nữ tỷ phú này còn có quyền công dân Mexico nhờ sự giúp đỡ của Raul Rocha. Sondhi Limthongkul nhận định vì vướng kiện tụng, nợ nần và các cáo buộc khác, Anne Jakrajutatip sẽ không trở về Thái Lan do đối diện nguy cơ bị bắt và đi tù 10-15 năm. Tuy nhiên những thông tin ông Sondhi Limthongkul đưa ra chưa được kiểm chứng và khiến công chúng hoang mang.