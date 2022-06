“Bà trùm” điều hành đường dây gùi 64kg ma túy, 20 bánh heroin vào Việt Nam

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an cho biết, đã phát hiện đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam qua địa bàn tỉnh Nghệ An sau đó vận chuyển đi Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh và các tỉnh phía Nam tiêu thụ do Trần Thị Mậu (53 tuổi) và Nguyễn Sỹ Đức trú (56 tuổi) cùng trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An cầm đầu.



Cơ quan Công an kiểm tra số ma túy trong đường dây của "bà trùm" Trần Thị Mậu.

Giúp sức cho "bà trùm" ma túy Trần Thị Mậu và Đức là gần chục đối tượng cộm cán tại tỉnh, thành phố gồm: Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh. Nhiều đối tượng trong đường dây từng có tiền án, tiền sự. Cũng theo trinh sát của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, đối tượng Trần Thị Mậu nằm trong tầm ngắm của Cơ quan Công an từ nhiều năm nay, mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, nhưng lại có cuộc sống dư giả. Mậu có thú vui là cờ bạc đỏ đen.

Các trinh sát kiểm tra số ma túy thu giữ.

Thủ đoạn của “bà trùm” Trần Thị Mậu rất ranh ma, xảo quyệt, điều hành đường dây ma túy từ xa, qua mạng xã hội. Nguồn ma túy được “bà trùm” Mậu và Đức đặt mua của các “ông chủ” bên Lào, sau khi thống nhất số lượng, giá cả, “ông chủ” sẽ thuê người gùi ma túy cắt qua những cánh rừng hẻo lánh tập kết ở khu vực biên giới huyện Anh Sơn, Nghệ An giáp Lào. Thời điểm giao ma túy là nửa đêm, từ 22h đến 24h. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, các đối tượng phân công người chia thành nhiều lớp cảnh giới.

Ma túy tổng hợp thu giữ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an xác lập chuyên án chung với lực lượng chức năng của Lào, đồng thời huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ và Công an các địa phương đấu tranh triệt phá.

Ma túy được bọc trong các gói chè để che mắt cơ quan chức năng.

Thời cơ chín muồi, khoảng 1h sáng, ngày 18/11/2021, tại Quốc lộ 7, thị trấn Anh Sơn, Nghệ An, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với Công an tỉnh Nghệ An phục kích, bắt quả tang 3 đối tượng đang vận chuyển trái phép chất ma túy gồm: Nguyễn Sỹ Đức (48 tuổi), Nguyễn Đình Tuấn (48 tuổi) và Phạm Thị Loan (42 tuổi), cùng trú tại huyện Đô Lương, Nghệ An. Cơ quan Công an thu giữ 58 kg ma túy tổng hợp, 18 bánh heroin.

Sau khi thu giữ ma túy, 12 tổ công tác đồng loạt thi hành lệnh khám xét khẩn cấp và giữ người trong trường hợp khẩn cấp 6 đối tượng trong đường dây tại Nghệ An, Hà Nội, Quảng Ninh, Bắc Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Thu giữ thêm 2 bánh heroin, 6 kg ma túy các loại cùng nhiều sổ sách, giấy tờ tài liệu liên quan đến việc mua bán trái phép ma túy.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can, thu giữ 64 kg ma túy tổng hợp, 20 bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan.