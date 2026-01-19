"Bà trùm" buôn lậu vàng với giá trị hơn 1.200 tỉ đồng qua cửa khẩu chuẩn bị hầu toà

TAND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định ngày 4-2 tới sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm 11 bị cáo trong đường dây buôn lậu gần 550 kg vàng từ Trung Quốc về Việt Nam có tổng trị giá hơn 1.208 tỉ đồng.

Các bị cáo trong đường dây. Ảnh: Bộ Công an

Trong vụ án này, 8 bị cáo gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985; kinh doanh vàng bạc tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên vàng bạc đá quý Hoàn Huế - Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (SN 1970, cựu Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn kinh doanh thương mại và dịch vụ Thăng Long), Trần Thành Hiếu (SN 1987, nhân viên Công ty Hoàn Huế), Liềng Thị Thức (SN 2001, nhân viên Công ty Hoàn Huế), Nông Thị Thùy Linh (SN 1985, nhân viên Công ty Hoàn Huế), Vàng Thị Phượng (SN 2000), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Công ty Hoàn Huế), Nguyễn Thị Phương Nga (SN 1977, tất cả cùng trú tại phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai) bị Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố về tội "Buôn lậu" theo quy định tại Điều 188, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Ba bị cáo còn lại đều thuộc Công ty cổ phần đầu tư và kinh doanh Vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) gồm: Trần Thị Như My (SN 1977, Chủ tịch Hội đồng quản trị), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" theo quy định tại Điều 221, khoản 3 - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng, lợi dụng chênh lệch giá vàng nguyên liệu trong nước cao, giá vàng nguyên liệu tại Trung Quốc thấp hơn, từ ngày 2-9-2024 đến ngày 2-12-2024, bị cáo Trần Thị Hoàn đã thỏa thuận với đối tượng có tên là Bà Béo (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải buôn lậu vàng nguyên liệu từ Trung Quốc qua cửa khẩu quốc tế Lào Cai về Việt Nam tiêu thụ.

Hành vi của các bị cáo không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp, với tổng số lượng hơn 546 kg, trị giá hơn 1.208 tỉ đồng. Trong đó, Hoàn mua của Bà Béo tổng số hơn 97 kg vàng, trị giá hơn 208 tỉ đồng; mua của Phạm Tuấn Hải 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng, hưởng lợi số tiền 100 triệu đồng. Bị cáo Phạm Tuấn Hải buôn lậu 449 kg vàng, trị giá hơn 999 tỉ đồng.

Cơ quan tố tụng còn cáo buộc, trong thời gian từ năm 2023 và 6 tháng đầu năm 2024, bị cáo Trần Như My, Chủ tịch HĐQT, đã chỉ đạo các bị cáo Phùng Thị Thuyết, Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào, bán ra của Công ty Vàng Việt Nam, từ đó làm giảm doanh thu, giảm lợi nhuận, giảm số thuế GTGT, thuế TNDN phải nộp. Hậu quả, gây thiệt hại về thuế cho nhà nước tổng số tiền hơn 5 tỉ đồng.