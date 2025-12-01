HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Bà Trần Thị Kim Hoa giữ chức Chủ tịch đặc khu Hoàng Sa

Thanh Ba |

Bà Trần Thị Kim Hoa được điều động giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Sáng 1/12, Thành ủy và UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị công bố các quyết định quan trọng về công tác cán bộ . Nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt như Chánh Thanh tra, Chánh Văn phòng Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã được luân chuyển, bổ nhiệm.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy và Chủ tịch UBND thành phố đã công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ với thời hạn 5 năm, bắt đầu từ ngày 1/12/2025.

Bà Trần Thị Kim Hoa giữ chức Chủ tịch đặc khu Hoàng Sa Tại Đà Nẵng - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Kim Hoa giữ chức Chủ tịch đặc khu Hoàng Sa.

Theo đó, bà Trần Thị Kim Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Thanh tra thành phố được phân công, điều động giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ, kiêm nhiệm Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy và chỉ định giữ chức Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa.

Ông Trần Thắng Lợi - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến nhận công tác tại UBND thành phố và được bổ nhiệm giữ chức Chánh Thanh tra thành phố.

Ông Phan Văn Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ kiêm Chủ tịch UBND đặc khu Hoàng Sa được điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Thành uỷ.

Lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng đánh giá cao năng lực của 3 cán bộ được bổ nhiệm, đồng htời nhấn mạnh trong bối cảnh chính quyền địa phương 2 cấp, các cán bộ cần chủ động cập nhật các văn bản, kết luận mới của Trung ương; sâu sát thực tiễn cơ sở và lắng nghe ý kiến chuyên môn để tham mưu hiệu quả cho Thành ủy, UBND thành phố.

Phản bác thông tin sai trái về công tác nhân sự
